БМП-3: королева пехоты

35 лет назад была принята на вооружение БМП-3. Благодаря своей огневой мощи и уровню защиты эта бронемашина остается основной боевой единицей поддержки пехоты. БМП-3 одинаково уверенно чувствует себя на земле и в воде, применяется в пустыне, в джунглях и в условиях вечной мерзлоты. Производством и модернизацией машины занимается Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

БМП-3 продолжает совершенствоваться – ранее сообщалось, что машина получит улучшенный двигатель и новый тепловизионный панорамный прицел командира. Кроме того, бронемашину оснастят новыми системами связи и комплексом дополнительной защиты. Об истории создания БМП-3 и планах по модернизации – в нашем материале.

И транспорт, и огневая поддержка

В XX веке с ростом значения танковых войск возникла потребность увеличить скорость перемещения пехоты на поле боя. Сначала для этих целей были созданы бэтээры – броневые транспортеры. А в 1950-60-е годы, когда угроза применения ядерного оружия была вполне реальной, появился новый вид техники – боевые машины пехоты.

Этот бронированный транспорт должен был защищать экипаж и мотострелковый десант от различных поражающих факторов, преодолевать водные преграды и оказывать мощную огневую поддержку пехоте. БМП-1, созданная в середине 1960-х годов на Челябинском тракторном заводе, стала первой подобной машиной в мире. Закрепила успех новой боевой единицы разработанная Курганским машиностроительным заводом и принятая в 1980 году на вооружение БМП-2, широко применявшаяся в конфликте на территории Афганистана, которую моджахеды называли не иначе как «шайтан-арбой».

Военный парад в годовщину Октябрьской революции, Ростов-на-Дону, 1986 г. Источник: Vyacheslav Argenberg / wikimedia.org

В конце 1970-х для усиления наступательных возможностей пехоты конструкторами Курганмашзавода начинается разработка БМП нового поколения. Определяющей характеристикой в техническом задании было увеличение огневой мощи. Еще одной задачей, поставленной военными, было повышение живучести БМП, а именно − способность выдерживать лобовые удары арсенала аналогичных иностранных машин. При этом БМП должна была оставаться плавучей и десантируемой, то есть сравнительно легкой. Решать все эти сложнейшие и интереснейшие задачи было поручено главному конструктору Александру Александровичу Благонравову.

Внутри БМП-3

Для лучшего размещения десанта был выбран вариант с поперечным расположением двигателя. Специально для БМП-3 была разработана дизельная силовая установка УТД-29. А с 1980-х годов на БМП-3 впервые в стране для подобных машин применяется полуавтоматическая коробка передач.

БМП-1 и БМП-2 были стальными, и, чтобы повысить живучесть новой машины, был нужен новый сплав. Им стал специально разработанный для этих целей в НИИ стали бронеалюминий АБТ-102. В это время в стране не было подходящих мощностей для выпуска такого количества алюминия, поэтому был открыт новый завод. Броней у БМП-3 покрыт не только корпус, но и боевой модуль, а швы выполнены по сверхпрочной лабиринтной схеме.

Затем, уже когда первые опытные модели проходили испытания, в долгих спорах между разработчиками и ведомствами был определен оптимальный вариант вооружения, обеспечивший нужный рост огневой мощи. За основу был принят вариант тульского КБ приборостроения с объединением в одном башенном блоке 100-мм пусковой установки, 30-мм пушки и 7,62-мм пулемета.

БМП-3 с модулем «Бережок». Источник: Александр Уткин

Ракетную установку специально для БМП-3 разработал В.П. Грязев – патриарх отечественного оружейного дела. Орудие получилось сравнительно небольших габаритов, с вертикальным углом наведения в 60° и уникальной системой выброса отработанных гильз за борт. 100-мм орудие может действовать в автоматическом режиме: вращается гигантская «рулетка» со снарядами, они загружаются в орудие, и производится выстрел. Оператору остается только наводить орудие на цель.

Новая 30-мм пушка – тоже результат мастерства Грязева – объединена с пусковой установкой в один блок, что повысило точность и кучность стрельбы. На БМП-3 первыми в мире конструкторы установили на подобную машину автоматизированную систему управления огнем, которая в том числе позволяла стрелять ракетами на ходу.

Внутри бронетранспортера БТ-3Ф. Источник: Александр Уткин

В качестве снарядов для поражения живой силы, укреплений, легкобронированной техники в БМП-3 используются осколочно-фугасные 3УОФ17 и 3УОФ19 «Вишня», а для танков приготовлены противотанковые управляемые ракеты 9М117.

БМП-3 – единственная боевая машина пехоты, которая сегодня оборудуется системами активной защиты. В ней используются четыре типа контейнеров с динамической защитой, которые в 80-90% случаев предотвращают поражение от легких противотанковых ракет и гранат. Естественно, решена была и задача работы машины в условиях применения оружия массового поражения. У БМП-3 герметичный корпус и специальная вентиляционная установка.

Машина исключительно подвижна, причем на земле и в воде. В зависимости от покрытия БМП-3 развивает скорость до 65 км/ч. На земле она может зависать, как кобра, на вершине уклона в 35°. А в воду БМП-3, в отличие от многих своих «одноклассников», входит безо всякой подготовки. В водной стихии машина чувствует себя уверенно благодаря водометам, создающим реактивную тягу и разгоняющим БМП до 10 км/ч.

Царица поля боя

В итоге БМП-3 получилась очень сбалансированной по всем самым важным параметрам машиной: быстрой, защищенной и прекрасно вооруженной. БМП-3 разрабатывалась около 15 лет. В 1990-е годы, когда гособоронзаказ в стране значительно упал, именно БМП-3 удержала Курганмашзавод на плаву: высокие качества машины обеспечили стабильные заказы зарубежных покупателей. Экспортные модели укрепили армии полутора десятков стран. Только в ОАЭ было поставлено около 600 единиц. По совокупности характеристик у БМП-3, принятой на вооружение в далеком 1987 году, до сих пор нет конкурентов в мире.

БМП-3 с модулем «Бахча-У». Источник: Антон Тушин

Как и положено, машину испытывали в горах и в пустыне, в жару и в мороз, сбрасывали с самолетов, тестировали в морях. Почти сразу же с появлением первых машин начали создаваться различные модификации. На гусеничную базу БМП-3 можно установить практически любой боевой модуль: универсальную «Бахчу», зенитный комплекс для ПВО «Деривация», модуль «Бережок», различные САУ. На шасси БМП-3 были созданы командирская версия БМП-3К, модель для морской пехоты БМП-3Ф, разведывательная машина БРМ-3К «Рысь», ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-Л «Беглянка», ПТРК «Хризантема» и другие модели.

Очень интересен арктический вариант БТ-3Ф, разработанный холдингом «Высокоточные комплексы» Ростеха. Так как мотор и трансмиссия в нем сдвинуты в кормовую часть, он имеет просторный корпус, в котором могут разместиться до 15 человек. Автономная система обогрева позволяет машине работать при –50°, а для повышения проходимости добавлены широкие гусеницы.

Бронетранспортер БТ-3Ф. Источник: Александр Уткин

Курганмашевцы параллельно с поставками машины для Минобороны продолжают работать над улучшением тактико-технических характеристик изделия. Ведется работа по повышению живучести БМП-3, увеличению ее огневой мощи, подвижности и улучшению эксплуатационных качеств. Разрабатываются и устанавливаются новые средства связи, оптические устройства, система навигации. В работе новый, более мощный двигатель. Модернизационный задел БМП-3 далеко не исчерпан, и еще долгие годы она будет оставаться на вооружении нашей армии и армий других государств.