"Рособоронэкспорт" представит в Минске более 350 образцов военной и гражданской продукции

На стенде "Рособоронэкспорта" российская компания - разработчик и производитель стрелкового оружия Lobaev Arms продемонстрирует три высокоточных винтовки DVL-10 M1 "Диверсант", DXL-3 "Возмездие" и DXL-4 "Севастополь"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" продемонстрирует более 350 образцов образцов российского гражданского и служебного стрелкового оружия, различные спецсредства, а также несколько комплектов снаряжения на первой выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2022" в Минске. Об этом сообщили журналистам в компании в среду.

"АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит новейшие российские решения по обеспечению безопасности и более 350 наименований образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения для всех видов вооруженных сил и родов войск на первой выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2022", которая пройдет с 22 по 25 июня в Минске", - говорится в сообщении.

На стенде "Рособоронэкспорта" российская компания - разработчик и производитель стрелкового оружия Lobaev Arms продемонстрирует три высокоточных винтовки DVL-10 M1 "Диверсант", DXL-3 "Возмездие" и DXL-4 "Севастополь".

Также будут представлены различные спецсредства и снаряжение, включая шлемы "Тор" и "Тор-2", модульные бронежилеты "Тактика" и "Топаз", защитные очки "Кондор" и противоосколочный комбинезон "Кобальт-С", который, противодействуя осколкам и порезам острыми предметами, защищает от открытого пламени, конвективной теплопередачи и теплового излучения.

В выставке также примет участие ряд входящих в госкорпорацию "Ростех" крупнейших холдингов российского ОПК. Они представят "уникальные и пользующиеся высоким спросом на рынке разработки в области вертолетостроения, оптики, радиоэлектроники и кибербезопасности".