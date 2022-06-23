Войти
Naked Science

Обнаружена связь между риском военного переворота и степенью механизации армии

353
0
0
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» во время военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» во время военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: РИА Новости

Авторы нового исследования, по их словам, «бросают вызов устоявшимся взглядам»: они показали, что оснащенные большим числом танков и бронетранспортеров Вооруженные силы, напротив, не представляют значимую угрозу для действующей власти, если военные захотят свергнуть ее.

Ученые из Университета Эссекса (Великобритания), Института политических наук при Мюнхенском университете (Германия) и Университета имени Помпеу Фабры в Барселоне (Испания) выяснили, как насильственный захват власти в государстве коррелирует со степенью механизации его армии — соотношением танков, бронетранспортеров и численностью личного состава. Исследование опубликовано в журнале Comparative Political Studies и стало одним из первых, в котором структура Вооруженных сил теоретически и эмпирически связана с тем, как зарождаются госперевороты.

В XXI веке, казалось бы, междоусобицы должны кануть в Лету, и их число действительно заметно сократилось за последние несколько десятилетий. Специалисты объясняют это мировыми и политическими трансформациями — усилением международных противников захвата власти, появлением многопартийной политики и регулярных выборов в недемократических странах.

Однако такие эпизоды все еще встречаются во многих регионах мира. Только за минувшее десятилетие военные свергли правительства в Египте (2013 год), Зимбабве (2017 год), Судане (2019-й и 2021-й), Мали (2020 и 2021 годы) и Мьянме (2021-й), а также предприняли безуспешные попытки в Бурунди (2015 год), Буркина-Фасо (2015-й), Турции (2016-й), Нигере (2021-й) и Гвинее-Бисау (2022-й).

Символами многих подобных конфликтов стали танки и бронетранспортеры. Так, в Зимбабве в 2017 году колонны бронетехники вошли в столицу Хараре и военные захватили государственную телекомпанию, аэропорт, перекрыли дороги к главным правительственным зданиям. Точно так же в 2016-м в Турции десятки танков и бронетранспортеров заняли позиции в Анкаре и Стамбуле. На основе этого хочется предположить, что более механизированные силы толкают на попытки захвата власти, поскольку повышают шансы ВС установить господство.

Авторы новой работы сосредоточились на степени, в которой военные полагаются именно на танки и бронетранспортеры по сравнению с живой силой. Также ученые попытались ответить на вопрос, действительно ли структура Вооруженных сил делает их опаснее для действующих правительств. Ведь опора на армию как средство защиты от внешних и внутренних угроз ставит ее представителей в центральное положение, которое они могут использовать для захвата власти.

Международная группа исследователей приводит аргументы, связывающие механизацию армии с ростом ее материальной и оперативной мощи и, следовательно, большей опасностью переворотов. Тем не менее в итоге оказывается, что более механизированные Вооруженные силы с меньшей вероятностью решатся на попытку захватить власть.

«Это утверждение основано на двух ключевых механизмах. <…> Во-первых, предоставление военным «игрушек» (танков, транспортных средств и оружия) помогает им оставаться довольными статус-кво и тем самым соотносит механизацию с недостатком стимула для организации госпереворотов. Поскольку этот аргумент можно оспорить, мы определяем второй механизм, фокусирующийся на затратах на выполнение и сбоях в координации. Говоря конкретнее, механизация увеличивает стоимость потенциального братоубийственного конфликта между подразделениями в результате неудачной координации, что может удержать офицеров и солдат от попытки вмешательства и участия в нем», — объяснили ученые.

При помощи обновленного набора данных о структуре армий и госпереворотах, произошедших в мире с 1979 по 2019 год, количественного анализа и методов прогнозирования исследователи подтвердили гипотезу, что более механизированные силы означает меньший риск захвата власти. Они сфокусировались на наземных боевых действиях, поскольку в подавляющем большинстве случаев именно через них организуют перевороты.

Вывод получился следующим: несмотря на распространенное мнение, степень механизации выступает важным предиктором попыток захватить власть. Чем она выше, тем ниже риск. Как показали результаты, затраты на госпереворот в условиях высокомеханизированной армии растут, а координация между зачинщиками осложняется.

«Демонстрируя, что более мощные Вооруженные силы не всегда могут представлять большую угрозу для действующего президента, мы бросаем вызов устоявшимся взглядам. <…> Механизация, на самом деле, снижает риск переворота, как и эффективность военных в борьбе с повстанцами. Следовательно, инвестиции в механизацию означают, что правительства переносят риск с переворотов на мятежи», — подытожили авторы работы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Буркина-Фасо
Бурунди
Великобритания
Гвинея
Германия
Египет
Зимбабве
Испания
Мали
Мьянма
Нигер
Судан
Турция
Похожие новости
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
12.11.2012
Алмазы и нефть в обмен на пушки
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 06:02
  • 6
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 23.06 04:55
  • 5
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 23.06 04:24
  • 75
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.06 04:20
  • 28050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.06 02:33
  • 4
В России сравнили характеристики Ту-214 и Boeing
  • 23.06 01:57
  • 62
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.06 20:30
  • 94
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 22.06 19:31
  • 2
«Вертолеты России» повышают транспортную доступность Заполярья
  • 22.06 12:35
  • 1
Патрушев пообещал скорые меры в ответ решение Вильнюса объявить транспортную "блокаду" Калининградской области
  • 22.06 09:25
  • 2
В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929
  • 22.06 04:56
  • 155
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с РФ
  • 22.06 03:07
  • 223
Космонавтика Илона Маска
  • 21.06 20:45
  • 27
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 21.06 18:26
  • 31
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 21.06 18:13
  • 14
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами