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Рогозин рассказал об упадке и росте двигателестроения в «Роскосмосе»

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Авиационный двигатель ПС-90А-76. Фото с сайта http://www.sdelanounas.ru/.

В «Роскосмосе» сильно растут работы по авиационному двигателестроению. Об этом ТАСС рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Растет сильно двигателестроение. С одной стороны, мы прекратили поставки двигателей в США, здесь упал объем заказов и работы. С другой — мы сейчас подхватили тематику авиационных двигателей и работаем по ПД-8, ПД-14, ПС-90 и по реверсам для самолетов», — заявил руководитель.

Глава госкорпорации добавил, что «Роскосмос» располагает предзаказами на энергооборудование и ведет испытания первого флота гидроразрыва пласта. Также в рамках диверсификации в госкорпорации занимаются, в частности, производством камер для недоношенных младенцев и дефибрилляторов.

В июне Рогозин написал в своем Telegram-канале, что у США осталось четыре российских двигателя РД-181, которых хватит только для двух пусков Cygnus к МКС.

В том же месяце он возмутился словами руководителя Счетной палаты России Алексея Кудрина о неуспешности российской космической программы.

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Страны
Россия
США
Продукция
Cygnus ГККС
ПД-14
Компании
Роскосмос
Персоны
Кудрин Алексей
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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