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Военное обозрение

На вооружение ВСУ поступили британские бронемашины HUSKY TSV

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Источник изображения: topwar.ru

В интернете появляются сообщения о том, что Вооруженные силы Украины стали использовать на передовой бронированные автомобили производства Великобритании. В них утверждается, что на вооружение ВСУ поступили британские бронемашины HUSKY Tactical Support Vehicle (TSV).

Такую информацию распространяют различные Telegram-каналы, в том числе канал horevica.

На кадрах, которые он представил, можно наблюдать как минимум два таких броневика. Автор утверждает, что машины находятся в зоне боевых действий.

Husky TSV является тактическим автомобилем поддержки. Это высокомобильное средство передвижения британский автопром разрабатывал специально для своей армии. Его выпускает компания Navistar Defence.

Существует три модификации данной машины. Она может представлять собой обычный внедорожник, медицинский автомобиль или командно-штабную машину.

Предшественницей «Хаски» был армейский автомобиль International MXT-MV. В ее конструкцию внесли ряд изменений, чтобы она соответствовала стандартам британской армии. Ее приняли на вооружение в 2007 году. Машина производится как в бронированном исполнении, так и в небронированном. Бронированный вариант оснащают двумя комплектами брони с различной степенью защиту от взрывных устройств и стрелкового оружия, в том числе снайперского.

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Страны
Великобритания
Украина
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