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Газета.ru

Четыре человека погибли после взрыва в воинской части под Владимиром

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Источник изображения: МЧС РФ

Взрыв на складе боеприпасов во Владимирской области стал причиной гибели четырех человек

Во Владимирской области в воинской части погибли четыре человека. При проведении разгрузки в арсенале подорвался снаряд. По данным Западного военного округа, погибшие - три военнослужащих-мужчины и женщина-завскладом. Еще пятеро солдат пострадали, один госпитализирован с переломами и ожогами. На место выехала военная прокуратура и ФСБ.

При проведении погрузочно-разнрузочных работ на территории хранилища боеприпасов в поселке Барсово Владимирской области произошел подрыв снаряда. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Погибли четыре человека - трое военнослужащих и одна гражданская - заведующая складом.

«Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет», - отмечается в сообщении ЗВО. Детонация боеприпаса, по данным РИА «Новости», была непроизвольной.

Telegram-канал SHOT сообщает, что перед взрывом из ящиков доставали непригодные снаряды, чтобы увезти их на утилизацию. Всего к этой работе были привлечены десять срочников и один офицер.

Опубликован также список погибших и пострадавших при взрыве. Погибли солдаты-срочники Никита Чернышов, Денис Кузнецов и Максим Краев. Имя погибшей женщины - Раиса Садохина. Сообщается, что пострадали также пятеро солдат. Один из них был госпитализирован с переломами и ожогами, его имя - Савелий Володажский.

В отделении скорой помощи Киржачской районной больницы сообщили, что раненый находится в реанимации, в состоянии средней тяжести.

Возгорание на территории воинской части уже потушили, эвакуацию людей из близлежащих населенных пунктов проводить нет необходимости, сообщает ТАСС. Сейчас пожарные проводят проливку территории.

На месте происшествия работает УФСБ по Владимирской области, ожидается приезд военной прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Пожар под Белгородом

В конце апреля в Белгородской области произошел пожар и взрыв на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, пострадавших нет.

На видео с места событий была видна яркая вспышка.

«Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано», - доложил впоследствии главный начальник МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.

Он добавил, что в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал, жилые постройки и дома также не были повреждены. В районе села и на расстоянии 10 км от него были слышны взрывы.

Взрывы в Казахстане

В августе 2021 года при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане погибло 15 человек, сообщало МЧС республики.

«Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты», - указано в сообщении.

На складах воинской части загорелись инженерные боеприпасы. Прогремело не менее 10 взрывов. В медицинские учреждения попали около 100 человек, включая сотрудников местного департамента по ЧС. Ликвидировать возгорания удалось лишь через два дня.


Петр Николаев

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Казахстан
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
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