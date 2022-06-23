Четыре человека погибли после взрыва в воинской части под Владимиром

Взрыв на складе боеприпасов во Владимирской области стал причиной гибели четырех человек
Во Владимирской области в воинской части погибли четыре человека. При проведении разгрузки в арсенале подорвался снаряд. По данным Западного военного округа, погибшие - три военнослужащих-мужчины и женщина-завскладом. Еще пятеро солдат пострадали, один госпитализирован с переломами и ожогами. На место выехала военная прокуратура и ФСБ.
При проведении погрузочно-разнрузочных работ на территории хранилища боеприпасов в поселке Барсово Владимирской области произошел подрыв снаряда. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
«Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет», - отмечается в сообщении ЗВО. Детонация боеприпаса, по данным РИА «Новости», была непроизвольной.
Telegram-канал SHOT сообщает, что перед взрывом из ящиков доставали непригодные снаряды, чтобы увезти их на утилизацию. Всего к этой работе были привлечены десять срочников и один офицер.
Опубликован также список погибших и пострадавших при взрыве. Погибли солдаты-срочники Никита Чернышов, Денис Кузнецов и Максим Краев. Имя погибшей женщины - Раиса Садохина. Сообщается, что пострадали также пятеро солдат. Один из них был госпитализирован с переломами и ожогами, его имя - Савелий Володажский.
В отделении скорой помощи Киржачской районной больницы сообщили, что раненый находится в реанимации, в состоянии средней тяжести.
Возгорание на территории воинской части уже потушили, эвакуацию людей из близлежащих населенных пунктов проводить нет необходимости, сообщает ТАСС. Сейчас пожарные проводят проливку территории.
Пожар под Белгородом
В конце апреля в Белгородской области произошел пожар и взрыв на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его данным, пострадавших нет.
На видео с места событий была видна яркая вспышка.
Он добавил, что в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал, жилые постройки и дома также не были повреждены. В районе села и на расстоянии 10 км от него были слышны взрывы.
Взрывы в Казахстане
В августе 2021 года при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане погибло 15 человек, сообщало МЧС республики.
«Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты», - указано в сообщении.
На складах воинской части загорелись инженерные боеприпасы. Прогремело не менее 10 взрывов. В медицинские учреждения попали около 100 человек, включая сотрудников местного департамента по ЧС. Ликвидировать возгорания удалось лишь через два дня.
Петр Николаев