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Военное обозрение

Глава Минобороны Финляндии: Мы готовы воевать с Россией в случае ее нападения

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Источник изображения: topwar.ru

Глава финского Минобороны Тимо Кивинен заявил, что его страна готова противостоять «российской агрессии». Об этом сообщает агентство Reuters.

Со слов генерала, возглавившего военное ведомство в 2019 году, армия Финляндии за последние десятилетия сумела хорошо подготовиться к возможному противостоянию с сильным противником. В стране сформирован внушительный арсенал вооружения, а финские солдаты имеют высокий уровень мотивации.

Говоря о конфликте на Украине, Кивинен подчеркнул, что его страна готовилась именно к такому сценарию. Поэтому, как он выразился, Финляндия готова воевать с Россией в случае ее нападения.

Украина не по зубам России, как и Финляндия

- заявил генерал.

Стоит отметить, что отношения Хельсинки с Москвой становятся все напряженнее. Ранее будучи нейтральной, Финляндия недавно решила подать заявку на вступление в НАТО, что представляет серьезную угрозу для безопасности России. При этом аналогичный шаг сделала и Швеция.

Пока на пути вступления вышеупомянутых стран в альянс стоит Турция, которая требует от их властей признать Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Впрочем, нет никаких сомнений, что рано или поздно Анкара всё-таки даст добро на «расширение» блока.

Возвращаясь к заявлениям Тимо Кивинена, генералу стоило бы вспомнить о том, чем закончились предыдущие противостояния Финляндии с Советским Союзом, правопреемницей которого является Россия. В ходе двух войн финны потеряли около 100 тыс. солдат и десятую часть своей территории. Долгие годы Финляндия и вовсе целиком входила в состав России (Российской империи).

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Страны
Россия
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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