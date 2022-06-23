Войти
ЦАМТО

СФ одобрил закон, позволяющий Правительству определять типовые условия контрактов по ГОЗ

336
0
0
Совет Федерации РФ
На заседании Совета Федерации РФ.
Источник изображения: Владимир Федоренко / РИА Новости

ЦАМТО, 22 июня. Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий правительству право определять примерные типовые условия государственных контрактов в сфере гособоронзаказа.

Определение типовых условий контрактов по государственному оборонному заказу позволит обеспечить юридическую точность контрактов и избежать ошибок, последствием которых может стать неэффективное использование бюджетных средств, отмечается в пояснительной записке.

Закон направлен на повышение качества договорной работы, обеспечение баланса прав и обязанностей заказчиков и поставщиков, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
03.11.2021
Путин 3 ноября проведет заключительное совещание в серии встреч оборонной тематики
20.10.2021
«Тор» мороза не боится
13.07.2016
"Южмаш" планирует наращивание кооперации со странами Юго-Восточной Азии
06.07.2016
Замминистра обороны России посетил концерн «Калашников»
11.12.2012
Россия готовится к войне?
06.12.2012
В войска ЮВО поступили на вооружение 10 модернизированных ЗРК «Стрела-10М3»
03.12.2012
Первая очередь «калашникова» для Америки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 06:02
  • 6
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 23.06 04:55
  • 5
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 23.06 04:24
  • 75
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.06 04:20
  • 28050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.06 02:33
  • 4
В России сравнили характеристики Ту-214 и Boeing
  • 23.06 01:57
  • 62
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.06 20:30
  • 94
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 22.06 19:31
  • 2
«Вертолеты России» повышают транспортную доступность Заполярья
  • 22.06 12:35
  • 1
Патрушев пообещал скорые меры в ответ решение Вильнюса объявить транспортную "блокаду" Калининградской области
  • 22.06 09:25
  • 2
В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929
  • 22.06 04:56
  • 155
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с РФ
  • 22.06 03:07
  • 223
Космонавтика Илона Маска
  • 21.06 20:45
  • 27
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 21.06 18:26
  • 31
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 21.06 18:13
  • 14
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами