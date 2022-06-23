СФ одобрил закон, позволяющий Правительству определять типовые условия контрактов по ГОЗ

ЦАМТО, 22 июня. Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий правительству право определять примерные типовые условия государственных контрактов в сфере гособоронзаказа.

Определение типовых условий контрактов по государственному оборонному заказу позволит обеспечить юридическую точность контрактов и избежать ошибок, последствием которых может стать неэффективное использование бюджетных средств, отмечается в пояснительной записке.

Закон направлен на повышение качества договорной работы, обеспечение баланса прав и обязанностей заказчиков и поставщиков, передает "РИА Новости".