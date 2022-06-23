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Россия поставила вертолеты Ми-28НЭ в Уганду

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Боевой вертолет Ми-28НЭ ВВС Уганды. Энтеббе, 16.06.2022
Боевой вертолет Ми-28НЭ ВВС Уганды. Энтеббе, 16.06.2022.
Источник изображения: кадр из видео STAMZNOW

Россия исполняет контракт на поставку ударных вертолетов Ми-28НЭ в Уганду. Первую партию Ми-28НЭ поставили заказчику. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на военно-дипломатический источник.

«Контракт находится на исполнении. Поставлена первая партия Ми-28НЭ. Завершение поставки всех законтрактованных машин ожидается в начале 2023 года», — сообщил он.

В компании «Рособоронэкспорт», которая является исполнителем контракта, эту информацию не прокомментировали.

Отмечается, что ранее сайт menadefense.net со ссылкой на армию Уганды сообщил, что в первой партии поставленных вертолетов было три Ми-28НЭ. Уганда стала третьим зарубежным оператором Ми-28НЭ. Эти вертолеты также эксплуатируют в Ираке и Алжире.

Ми-28НЭ является экспортной версией Ми-28Н «Ночной охотник». Вертолет получил бронированную кабину и средства защиты от поражения ракетами с тепловыми головками самонаведения. Ми-28НЭ можно применять в условиях высокогорья и повышенной температуры воздуха.

В апреле защитный маневр Ми-28Н в ходе специальной военной операции на Украине попал на видео. Экипаж вертолета выполнил пуск ракет в режиме кабрирования.

Синдром отмены: Россия

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