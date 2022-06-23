Шойгу встретится с белорусским министром обороны

МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин 24 июня в Москве на полях заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.

"Двадцать четвертого июня в Москве состоится СМО СНГ, в котором примет участие министр обороны Республики Беларусь Хренин. В рамках визита предусмотрена двусторонняя встреча с (главой – ред.) МО РФ Шойгу", - написал он в своем Twitter.