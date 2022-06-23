Польша закупает французские понтонно-мостовые парки PFM NG

Польские СМИ сообщили, что Агентство вооружений министерства национальной обороны Польши в рамках программы Daglezja-P подписало рамочный контракт с французской компанией Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) на поставку до конца 2026 года понтонно-мостовых парков нового поколения PFM NG для польских инженерных войск. Стоимость рамочного контракта составляет около 1,5 млрд злотых (около 320 млн евро).

Изображение транспортного комплекта мостового модуля приобретаемого Польшей французского понтонно-мостового парка нового поколения CNIM PFM NG, выполненного на шасси польского автомобиля Jelcz (6х6) с полуприцепом (с) министерство национальной обороны Польши

Данные понтонно-мостовые парки (ПМП) должны заменить в Войске Польском состоящие на снабжении с 1970 года парки PP-64 Wstęga, представляющие собой польский вариант советского парка ПМП. Точное количество приобретаемых Польшей новых парков PFM NG не сообщается, но, по данным польских ресурсов, стоимость одного комплекта PFM NG составляет около 115 млн злотых, так что речь идет о закупке 12 или 13 комплектов.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщая о контракте, заявил, что приобретаемые парки будут способны обеспечить переправу в том числе закупаемых Польшей танков M1A2 SEP v.3 Abrams.

ПМП PFM NG (ранее обозначался как PFM F3) является новым вариантом разработанного и выпускавшегося CNIM c 1985 года ПМП PFM (Рont Flottant Мotorisé), состоящего на снабжении сухопутных войск Франции (где он с 2018 года проходит модернизацию, получая обозначение PFM F2), Италии, Швейцарии и Малайзии. О разработке нового варианта PFM NG (PFM F3) компания объявила в 2018 году, сообщив о готовности к началу его поставок с конца 2020 года. Польша фактически стала стартовым заказчиком PFM NG, хотя данный ПМП также считается наиболее вероятным кандидатом в перспективе для закупки французской армией для замены наличных PFM F2 в рамках начатой в 2021 году программы SYFRALL.

Комплект PFM NG позволяет построить 100-метровый понтонный мост (из 8-9 модулей) или два самоходных парома (из трех модулей каждый), способные переправлять гусеничные машины класса MLC 90 и колесные машины класса MLC 100, фактический допустимый вес для единицы техники достигает 120 тонн. Длина мостовых модулей составляет 10,1 м при массе 14 тонн, они оснащаются двигателями Evinrude мощностью 115 л.с. Сооружение моста занимает до 30 минут.

Польские комплекты PFM NG будут выполнены на шасси польских военных автомобилей Jelcz (6х6). Каждый комплект PFM будет включать 12 транспортных комплектов, состоящих из тягача Jelcz и полуприцепа, транспортирующих восемь мостовых модулей и четыре модуля аппарелей. Таким образом, парк PFM NG требует для транспортировки только 12 машин вместо 48 машин у РР-64 или советского ПМП, при гораздо большей грузоподъемности. Сообщается, что для сборки и обслуживания комплекта PFM NG требуется от 22 до 32 человек личного состава по сравнению с более чем 120 у РР-64.

Изображение применения понтонно-мостового парка PFM NG (с) CNIM

Видео применения модернизированного ПМП PFM F2 (c) CNIM: