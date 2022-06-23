Саммит БРИКС станет для Запада ясным сигналом: Россия не одинока

Благодаря саммиту БРИКС в Пекине Путин вернется на мировую арену

В четверг состоится виртуальный саммит БРИКС, сообщает сайт телеканала CNN. Это событие послужит сигналом о том, что Россия не одинока, считает автор статьи. Между тем, предупреждает он, громких заявлений по Украине во время встречи не прозвучит.

Симон Маккарти (Simone McCarthy)

Гонконг – В четверг, 23 июня, состоится виртуальный саммит БРИКС, который в этом году организовывает Пекин. Для президента России Владимира Путина это будет первый международный форум с участием глав крупных экономик с момента начала военной спецоперации на Украине в феврале этого года.

Для Путина это станет чрезвычайно приятным событием: его улыбающееся лицо появится на одном экране вместе с изображениями лидеров стран БРИКС – председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Бразилии Жаира Болсонару и президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафозы. Это будет сигнал того, что, несмотря на санкции и попытки Запада наказать Москву за спецоперацию на Украине, Россия не одинока.

Это послание может оказаться ещё яснее в связи с тем, что за несколько недель до начала российской спецоперации Пекин и Москва объявили о "безграничности" своих двусторонних отношений. Важно и то, что лидеры стран БРИКС не стали открыто осуждать Россию за действия на Украине, хотя они все же стараются публично не поддерживать её действия, чтобы не поссориться с Западом.

Между тем спецоперация может обернуться дополнительными проблемами для БРИКС – группы крупных развивающихся экономик, которая существует более десяти лет и которая уже сталкивается с трудностями из-за недостатка доверия между ее членами и расхождений в идеологиях.

Тем не менее, группа всё же решила провести 14-й саммит лидеров. По словам экспертов, это отражает не соответствующий позиции Запада взгляд стран БРИКС на мировой порядок и, как следствие, на ситуацию с Украиной.

"Речь идет о нескольких чрезвычайно крупных экономиках, чьи лидеры готовы к тому, чтобы их увидели вместе с Путиным, даже если это произойдет на виртуальной платформе", – пояснил Сушант Сингх (Sushant Singh), старший научный сотрудник в аналитическом центре Center for Policy Research (CPR) в Нью-Дели.

"Тот факт, что Путина радушно принимают, что он не изгой, что от него не отворачиваются, это огромный плюс для российского лидера", – добавил он. По его словам, важно и то, что это "плановая встреча, которая проводится каждый год и состоится в этом году тоже".

Хотя страны БРИКС могут сказать, что взаимодействие с Россией – это все же лучше, чем отказ от него, картина становится более четкой на контрасте. Спустя несколько дней после саммита БРИКС состоится встреча лидеров блока ведущих развитых экономик мира – "Большой семерки", которая единодушно осудила действия России и исключила её из своих рядов после аннексии Крыма в 2014 году.

Неспокойные времена

В отличие от "Большой семерки" страны БРИКС во время саммита в четверг, 23 июня, постараются действовать с большой осторожностью в вопросе Украины и, вероятнее всего, ограничатся высказываниями о необходимости мирного урегулирования конфликта. Возможно, по словам обозревателей, лидеры БРИКС мягко призовут западные страны проанализировать воздействие введенных ими санкций на глобальную экономику.

Пекин – именно он в этом году занимается организацией встречи – в экономическом смысле является самым сильным из пяти членов БРИКС (на их долю приходится около четверти мирового ВВП). Существует мнение, что он постарается сосредоточить внимание участников на ключевых моментах его собственной повестки, в частности на продвижении новых инициатив в области глобального развития и безопасности, а также на противостоянии попыткам Соединенных Штатов создать свой "блок".

Страны БРИКС должны "укреплять взаимное политическое доверие и сотрудничество в области безопасности", координировать свои действия по основным международным и региональным вопросам, учитывать ключевые интересы друг друга и "противостоять гегемонизму и силовой политике". Об этом говорил Си во время выступления перед министрами иностранных дел стран БРИКС в мае. Он призвал группу содействовать развитию в "период потрясений и преобразований".

Сегодня мир сталкивается с разными кризисами, в том числе с нехваткой продовольствия и набирающим обороты долговым кризисом. Именно такие проблемы группа БРИКС, созданная в 2009 году в качестве инструмента "реализации общих интересов развивающихся рыночных экономик и стран", как раз и должна решать.

С момента своего образования группа, к которой в 2011 году присоединилась Южная Африка, единодушно призывала к увеличению представительства крупных развивающихся экономик на мировой арене и выступала против того, что она считает непропорциональным доминированием западных держав. Страны БРИКС настаивали на проведении реформ в Международном валютном фонде и Всемирном банке, а иногда даже позволяли себе завуалированную критику действий НАТО.

Внутри группы обсуждался и вопрос об использовании национальных валют стран-участниц в торговле между ними. Теперь эта тема может выйти на первый план, учитывая санкции, введенные западными странами против Москвы. Об этом говорит Шахар Хамейри (Shahar Hameiri), профессор и политический экономист из Университета Квинсленда, Австралия.

Санкции лишили Центральный банк России возможности проводить большинство операций в долларах, затронули множество банков и отрезали крупные институты страны от международных банковских систем. В результате государства, которые продолжают вести дела с Москвой, вынуждены искать способы обойти ограничения. И Индия, и Китай остаются крупными покупателями российских энергоносителей.

"В ходе саммита мы не услышим никакой решительной поддержки России, в этом нет сомнений. Я уверен, что во время встречи будет много неловких моментов. Однако, несмотря на неловкость, дедолларизация – это та область, в которой интересы правительств стран БРИКС действительно совпадают", – пояснил Хамейри.

"Любые содержательные попытки отойти от долларовой системы потенциально будут иметь большое значение".

Расхождения в целях

Несмотря на некоторые общие интересы, группа БРИКС уже давно сталкивается с недостатком сплоченности, поскольку между политическими и экономическими системами ее членов, а также их геополитическими интересами наблюдаются серьезные расхождения.

Кроме того, затруднения, связанные с российской спецоперацией на Украине, могут смазать итоги предстоящего саммита, несмотря на то, что страны группы, за исключением Бразилии – и России, – воздержались во время голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи, которая призывала Москву немедленно вывести войска с Украины и которую поддержала 141 страна.

Со своей стороны, Китай обвинил НАТО в том, что альянс сам спровоцировал спецоперацию на Украине. Подобная риторика звучала и в общественных дискуссиях в Индии. В Южной Африке ранее в этом году Рамафоза сообщил законодателям, что военных действий можно было избежать, если бы альянс НАТО прислушался к предостережениям касательно членства Киева в этом военном блоке.

И, хотя в ООН Бразилия проголосовала за то, чтобы осудить Россию за ее действия в отношении Украины, Болсонару все же подстраховался, заявив несколькими днями ранее, что его страна сохранит "нейтральную" позицию.

По словам аналитика Александра Габуева, специализирующегося на российско-китайских отношениях, при нормальных обстоятельствах Пекин действовал бы привычно: он охарактеризовал бы группы БРИКС как "своего рода мягкую альтернативу „Большой семерке”" и постарался бы "изобразить её как лидера развивающегося мира в его противостоянии клубу богатых капиталистических демократий". Габуев добавил, что её члены также поддержали бы ключевые проекты друг друга.

"Сейчас сделать это стало сложнее из-за присутствия Путина на саммите", – добавил Габуев, который является старшим научным сотрудником Фонда Карнеги за международный мир.

Между тем, давний источник внутренних трений внутри БРИКС сохраняется. Речь идет о напряженности в отношениях между Индией и Китаем, которая в 2020 году переросла в ожесточенное столкновение на границе.

С одной стороны, группа служит "инструментом обеспечения некоторого взаимодействия Индии с Китаем", говорит Сингх из CPR. И сейчас это очень важно, поскольку Нью-Дели не хочет провоцировать Пекин, особенно с учетом того, что Индия вместе с Соединенными Штатами, Японией и Австралией образовали группу Quad, а Вашингтон считает её важным элементом своей стратегии противостояния Китаю.

Однако именно из-за этих связей Нью-Дели, скорее всего, проявит заметную сдержанность в вопросе поддержки важнейших итогов предстоящей встречи.

"Я буду удивлен, если по итогам саммита БРИКС будет объявлено о какой-либо содержательной инициативе, потому что в этом случае Индия отправит группе Quad и своим западным партнерам сигнал о готовности очень тесно сотрудничать с Китаем и Россией, — объяснил Сингх. – Это в значительной мере осложнит положение Индии".

Другой вопрос заключается в том, как другие члены БРИКС отнесутся к предложению расширить блок за счет включения в него других развивающихся стран. Этот вопрос уже давно обсуждается, и на саммите его, скорее всего, поднимет Пекин.

На встрече со своими коллегами по БРИКС в мае министр иностранных дел Китая Ван И призвал группу начать "процесс расширения" списка стран-членов.

Такой шаг может подкрепить точку зрения некоторых игроков касательно того, что Запад демонстрирует двойные стандарты в вопросе соблюдения международных норм, считает Габуев из Фонда Карнеги. По его словам, именно такое восприятие действий Запада подпитывает аргументы о том, что развивающемуся миру необходимо самому формулировать эти нормы.

"Прием новых стран в ряды БРИКС придаст решениям группы легитимности, однако я не уверен, что на данном этапе этот процесс может выйти за рамки символических жестов", – добавил он.