ВС Аргентины намерены приобрести вертолеты CH-47 "Чинук"

ЦАМТО, 22 июня. Вооруженные силы Аргентины приступили к реализации процедуры закупки в США четырех тяжелых транспортных вертолетов CH-47 "Чинук" производства Boeing.

Как сообщили Defense News военные источники в Буэнос-Айресе, о решении было объявлено в Постановлении №75 объединенного штаба ВС Аргентины от 10 июня, в котором указано, что правительство санкционировало начало процедуры приобретения вертолетов в США в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Как планируется, поставка будет включать обучение личного состава, а также логистическую поддержку в течение пяти лет. Вертолеты будут переданы командованию армейской авиации и ВВС.

Вертолеты "Чинук" предназначены для поддержки операций СВ и ВВС, включая перевозку войск и грузов, поддержку сил специальных операций, а также оказание помощи пострадавшим при стихийных бедствиях.

В период с 1980 по 2000 гг. ВВС Аргентины эксплуатировали три вертолета "Чинук" (Vertol 308C), один из которых был потерян в Антарктиде в январе 1982 года, а два эксплуатировались до 2002 года, после чего были переданы в музей. В 1980 году СВ получили два CH-47, которые были отправлены на Фолклендские острова в 1982 году, где один был уничтожен, а другой захвачен ВС Великобритании.

По неподтвержденной информации, ранее ВС Аргентины изучали возможность приобретения российских вертолетов Ми-26, однако, исходя из сложившейся ситуации, было решено отказаться от их покупки.

План приобретения четырех CH-47 является частью более масштабных усилий по восстановлению боеспособности ВС Аргентины за счет средств созданного в 2020 году Национального фонда обороны (FONDEF), механизмы формирования которого позволяют ежегодно направлять около 400 млн. долл. на покупку военной техники. Выступая перед Сенатом Аргентины 9 июня, министр обороны Хорхе Тайана подчеркнул важность FONDEF для укрепления оборонного потенциала. По его словам, средства FONDEF планируется в краткосрочной и среднесрочной перспективе направить на приобретения новых истребителей, подводных лодок, технологий киберзащиты, ракет, РЛС и БЛА.