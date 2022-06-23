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Интерфакс-АВН

США могут отказаться от своих самых мощных ядерных авиабомб

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Стратегический бомбардировщик В-2А выполняет испытательный сброс инертной В61-12 без включения самонаведения 24 августа 2015 г. &copy; US Air Force
Стратегический бомбардировщик В-2А выполняет испытательный сброс инертной В61-12 без включения самонаведения 24 августа 2015 г. © US Air Force.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Стратегическое командование американских вооруженных сил в ближайшие годы может лишиться своих самых мощных ядерных авиабомб, следует из материалов Конгресса США.

В распоряжении Стратегического командования в настоящее время находится около 50 ядерных авиабомб В83 мощностью 1,2 мегатонны, которые были поставлены на вооружение в 1983 году.

Как отмечают эксперты Федерации американских ученых, эти авиабомбы устарели. Плутоний и уран внутри них медленно разлагаются, электроника и даже клей, скрепляющий их, делают их ненадежными.

"Все эти компоненты изнашиваются со временем", - сказал Ханс Кристенсен, директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых.

Одна ядерная авиабомба В83 весом более тонны способна уничтожить целый город. Модернизация этих боеприпасов, срок годности которых истекает в 2020-х годах, требует очень больших затрат.

Эти ядерные боеприпасы предназначены для уничтожения главных подземных командных пунктов в глубине страны противника. Однако, как отмечают американские военные эксперты, единственные тяжелые стратегические стел-бомбардировщики В-2 Spirit, способные доставлять к цели эти авиабомбы, вряд ли смогут преодолевать эшелонированную систему противовоздушной обороны на большую глубину территории противника.

Взамен, по сообщению Национального управления ядерной безопасности, США начали модернизацию атомной бомбы B61.

В новой модификации противобункерная ядерная авиабомба В61-12 мощностью до 50 килотонн, серийное производство которой началось в мае, уже передается министерству обороны США.

Первые боевые образцы авиабомбы в версии B61-12 были собраны еще в ноябре прошлого года на заводе "Пантекс" по производству ядерного оружия в штате Техас.

Всего до 2026 года планируется изготовить 480 авиабомб B61-12. Около 100 из них в 2023-24 годах будут размещены в Европе.

Особенность новой авиабомбы, которая придет на смену старым моделям, состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

Этими авиабомбами, в частности, планируется оснастить на европейском театре военных действий тактические истребители-бомбардировщики F-35А, F-15E, F-16C/D и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B61 ЯБ
F-15
F-16
F-35A
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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