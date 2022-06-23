В Австралии задумались о необходимости «временных» подводных лодок перед появлением АПЛ

Источник изображения: topwar.ru

В 2021 году власти Австралии приняли решение отказаться от своего контракта на поставку французских подводных лодок класса Attack в пользу 8 атомных подводных лодок, которые должны будут построить США в рамках партнерства в новом блоке AUKUS.

Офицер Королевских ВМС Австралии в отставке Грег Джонс задался вопросом, соответствует ли выбор в пользу американских АПЛ краткосрочным и среднесрочным потребностям Австралии. Ведь для ввода в строй атомных подводных лодок требуется как минимум двадцать лет.

Сейчас австралийские эксперты призывают к закупке страной подводных лодок временного назначения, чтобы восполнить существующую нехватку субмарин ВМС страны. По контракту с Францией Австралия намеревалась закупить до 12 лодок класса Attack на сумму до 90 миллиардов австралийских долларов.

Однако противники сделки объясняли свою позицию тем, что обычные дизель-электрические подводные лодки устареют к тому времени, когда они будут введены в строй. Но их введение в эксплуатацию было запланировано на 2030-е, а не 2040-е годы, как в случае с атомными подводными лодками.

Понятно, что австралийское руководство видит в закупке атомных подводных лодок возможность усилить военный потенциал страны на фоне предстоящего противостояния с Китаем. Но это противостояние во многом инспирируется США, которые заинтересованы в создании «широкого фронта» своих стратегических партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Но сейчас Австралия находится в той ситуации, когда потенциал ее ВМС оставляет желать лучшего, и если конфронтация с Китаем произойдет раньше 2040-х годов, никакой пользы от контракта на поставку АПЛ из США не будет. Таким образом, очевиден пробел в обороне. Кроме того, Австралии придется заплатить неустойку Франции, так как контракт был сорван по вине австралийской стороны.

Сейчас военные эксперты Австралии рассуждают о возможности приобретения «временных» подводных лодок. Одно из предложений –продолжать эксплуатацию в составе ВМС страны субмарин класса Collins, но ряд экспертов считает, что этого будет недостаточно для обеспечения оборонных возможностей страны.

Бывшие офицеры-подводники Королевского военно-морского флота Австралии написали письмо министру обороны страны Ричарду Марлесу, утверждая в нем, что перед Австралией стоит важное решение: эксплуатировать субмарины класса Collins дольше, чем предполагалось (и, вероятно, дольше, чем они сохранят свою боеспособность), или приобрести временные варианты.

Но действующий командующий ВМС Австралии вице-адмирал Майк Нунан отвергает идею о приобретении временных подводных лодок, ссылаясь на то, что это нецелесообразно. Еще один сложный вопрос – о временных возможностях австралийского флота.

Как будет выстраиваться его стратегия в случае приобретения временных субмарин? Даже если нынешние лодки класса Collins будут модернизированы, способность Австралии эксплуатировать и развертывать их остается весьма гипотетической. По некоторым данным, из шести имеющихся лодок только несколько субмарин могут быть оперативно развернуты.

Другой вариант, на который недавно намекнул лидер оппозиции и бывший министр обороны Питер Даттон, заключается в том, чтобы купить у США 2 подводные лодки класса «Вирджиния» и поставить их на эксплуатацию ВМС страны.

Но даже этот вариант вызывает вопросы. Эксперты утверждают, что если США были готовы предоставить две атомные лодки, то Австралии не хватает ресурсов для их эксплуатации. Питер Бриггс, бывший руководитель программы развития подводных лодок ВМФ, сказал, что на обеспечение возможностей эксплуатации этих субмарин уйдет 10-15 лет .