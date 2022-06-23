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Интерфакс-АВН

Холдинг "Швабе" представил на выставке в Минске инфракрасную камеру

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" представил инфракрасную камеру и тепловизор на выставке в Минске, сообщили в пресс-службе холдинга.

"На стенде Холдинга "Швабе" собраны образцы отечественных решений для обеспечения безопасности в медицине, промышленности, социальной сфере, а также на объектах иного профиля. Так, можно ознакомиться со спецавтомобилем скорой медицинской помощи Lada Largus Prima класса B, увидеть тепловизор для выявления в толпе людей с повышенной температурой или протестировать камеру, проявляющую все, что скрыто за тонированным стеклом, туманом, дымом и другими преградами", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил гендиректор "Швабе" Алексеев Патрикеев, в ходе выставки планируется провести серию переговоров.

Ранее в "Рособоронэкспорте" (входит в "Ростех") сообщили, что на выставке будут представлены "более 350 наименований образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения".

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Россия
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