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ЦАМТО

"Росэлектроника" представляет в Белоруссии системы связи и противодействия дронам

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Станция тропосферной связи "Гроза"
Станция тропосферной связи "Гроза".
Источник изображения: © Холдинг "Росэлектроника"

ЦАМТО, 22 июня. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представляет на Международной выставке индустрии безопасности в Белоруссии системы связи для труднодоступных районов, комплексы противодействия БЛА, а также оборудование для обеспечения экологической безопасности на промышленных объектах.

В рамках экспозиции холдинга демонстрируется комплекс беспроводного доступа "Степь", обеспечивающий передачу данных со скоростью до 50 Мбит/с на расстояние до 80 км. Аппаратура позволяет оперативно разворачивать широкополосные сети связи в районах со слабо развитой телекоммуникационной инфраструктурой в ходе спасательных операций, строительных работ или на удаленных промышленных объектах. В комплект оборудования входит точка доступа, которая интегрируется с наземной инфраструктурой связи и действует как ретранслятор. Для подключения удаленных пользователей к сети используются абонентские устройства, работающие в качестве мобильных модемов. Комплекс "Степь" разработан входящим в "Росэлектронику" НПП "Радиосвязь".

На выставке представлена еще одна разработка предприятия, позволяющая организовать беспроводную широкополосную связь в труднодоступных районах, – станция тропосферной связи "Гроза". Используемая в оборудовании технология передачи данных основывается на отражении сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы. Станция позволяет передавать данные на расстоянии до 230 км со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи.

Для противодействия БЛА предприятия холдинга демонстрируют различные модификации устройств, позволяющих эффективно бороться с несанкционированными полетами. Носимый ручной комплекс "Пищаль-ПРО" Концерна "Автоматика" предназначен для срыва полетного задания дрона путем подавления каналов связи, управления и навигации. Модуль акустической разведки "Атака-Шорох", разработанный НПП "Алмаз", обеспечивает при помощи сверхчувствительных микрофонов обнаружение по звуку дрона, летящего в режиме радиомолчания.

НПП "Алмаз" также представляет на выставке линейку продукции для экомониторинга. Газоанализаторы способны в автоматическом режиме проводить непрерывные высокоточные измерения довзрывоопасных концентраций газов, что позволяет предупредить аварии на производствах.

Концерн "Созвездие" демонстрирует на выставке цифровые DMR-радиостанции. Оборудование устойчиво к воздействию внешних факторов, а также обладает повышенной помехозащищенностью и системой шифрования. Устройства совместимы со всеми существующими гражданскими системами профессиональной радиосвязи стандарта DMR и могут использоваться на железнодорожном транспорте, в правоохранительных органах, скорой помощи и логистических компаниях.

На стенде также представлено устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП), позволяющее предотвратить пожары из-за неисправностей электропроводки. Благодаря использованным схемотехническим решениям, в случае возникновения искрения прибор фиксирует изменения параметров сетевого напряжения и автоматически отключает сеть от электропитания.

"Предприятия "Росэлектроники" выпускают высокотехнологичное оборудование, отвечающее потребностям рынка. Представленные на международной выставке "Национальная безопасность" решения могут использоваться в интересах силовых ведомств, на объектах нефтегазовой отрасли и стратегически важных организаций, а также в телекоммуникационной сфере", – рассказали в "Росэлектронике".

Международная выставка индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2022" проходит с 22 по 25 июня в МКСК "Минск-арена".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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