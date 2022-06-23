В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать первого июня в Москве состоялись переговоры между делегациями Министерства обороны Российской Федерации и Министерства национальной обороны Турецкой Республики. Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что делегации Министерств обороны РФ и Турции подчеркнули важность двустороннего взаимодействия, которое позволило обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза "Азов Конкорд". Добавляется, что по итогам достигнута договоренность о продолжении консультаций.