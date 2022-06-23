Пентагон получит еще больше денег, а расплачиваться простым американцам

Пентагон получит еще больше денег, а расплачиваться американцам

Военный бюджет пухнет как на дрожжах, а американцы становятся все уязвимее для реальных угроз, которые не победить оружием, указывает автор Washington Post. По ее мнению, если США намерены сберечь мир, такой подход и абсурден, и губителен.

Катрина ванден Хювел

В Вашингтоне царит такой раскол, что согласие между двумя партиями – большая редкость. Кроме одной темы: бюджета Пентагона.

От спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) и ее соратников-демократов до лидера меньшинства Митча Макконнелла (Mitch McConnell) и его соратников-республиканцев – все согласны, что министерство обороны, бюджет которого уже не только выше, чем в холодную войну, но и выше совокупных трат девяти следующих стран с самыми высокими военными расходами, заслуживает еще большего. Спорят лишь о том, на сколько больше.

По иронии судьбы, эта единственная область двухпартийного консенсуса – отнюдь не знак того, что истина где-то посередине. Совсем наоборот: военный бюджет пухнет как на дрожжах, а американцы становятся все уязвимее.

Пандемия унесла жизни более миллиона американцев. Поскольку в остальном мире вакцин все еще не хватает, а медицина оставляет желать лучшего, глобальные потери продолжают расти. И ни США, ни остальной мир даже близко не готовы к следующей пандемии, которая, учитывая глобальный характер нашей экономики, непременно настанет.

Только за прошлый год на США обрушились 20 климатических катастроф, ущерб от которых превысил миллиард долларов. Сейчас бóльшей части западной части страны угрожает засуха. Центральной части – наводнение. По прогнозам, ураганы станут еще свирепее. Еще одна жертва разрушительных последствий потепления климата – Йеллоустонский национальный парк, где от резкого таяния снегов тоже грянули наводнения. Однако Пентагон получит еще больше денег, а инвестиции в борьбу с катастрофической переменой климата блокирует республиканская оппозиция в Сенате.

Для чего они, эти новые расходы на оборону? Часть пойдет на создание баз и вооружений в Азии для противодействия Китаю. Но конек китайцев – не военная сила, а ловкая политика меркантилизма. Они захватывают рынки, перекрывают доступ к ресурсам и инвестициям и господствуют в новых отраслях и технологиях будущего. Новое оружие и базы Пентагона не излечат нашей неспособности вкладываться в передовые исследования и разработки, в современную и эффективную инфраструктуру и торговую политику, которая будет служить простым американцам, а не международным корпорациям.

Вторая цель – это Россия. Однако самые расхожие аргументы в пользу увеличения военных расходов оказались несостоятельными: конфликт на Украине обнажил ограниченность российских вооруженных сил, а Германия и другие союзники по НАТО пообещали резко нарастить военные расходы. И все же каким-то непостижимым образом российская угроза в лице украинской кампании служит оправданием для дальнейшего роста расходов Пентагона вместо их сокращения.

Все одновременно логично и абсурдно. У США по всему миру свыше 700 баз почти в 80-ти странах. Пентагон проводил контртеррористические операции как минимум в 85-ти странах – это почти половина из всех имеющихся на Земле. Сейчас он готовится к тому, чтобы разом противостоять России и Китаю. Если США намерены сберечь мир, военного бюджета не хватит по определению. К тому же такой подход в принципе и абсурден, и губителен, если мы хотим восстановить и сохранить здоровую и процветающую демократию у себя дома.

За двухпартийным консенсусом по военным расходам стоит, разумеется, не логика и даже не безопасность. Расходами Пентагона движет военно-промышленный комплекс, от которого нас предостерегал президент Дуайт Эйзенхауэр еще 60 лет назад. Эйзенхауэр оказался провидцем, но чересчур оптимистом. У нас появилась, как выразился бывший разведчик Рэй Макговерн (Ray McGovern) "смычка ВПК, Конгресса, разведки, СМИ, ученых и аналитиков" – мощнейшее лобби на свете.

Как сообщает OpenSecrets, авторитетный и беспристрастный источник информации о финансировании избирательных кампаний и лоббирования, после 11 сентября оружейная промышленность потратила порядка 300 миллионов долларов на пожертвования и предвыборные кампании и 2,5 миллиарда долларов на лоббирование, и это совпало с резким ростом расходов Пентагона. На отрасль работает примерно 700 лоббистов – по одному на каждого члена Конгресса. Пентагон по сути перешел на метод "сообщающихся сосудов": в недавнем отчете Счетной палаты правительства значатся 1 700 генералов, адмиралов и чиновников по закупкам, которые по уходу из правительства устроились на работу в 14 крупнейших оружейных компаний. Согласно докладу от 2020 года, с 2014 по 2019 год оружейные подрядчики и Пентагон вложили более миллиарда долларов в 50 ведущих аналитических центров страны – а это еще одна синекура для бывших военных.

Однако ничто не сравнится с политическими связями и контрактами с оборонной промышленностью, которая обеспечивает рабочие места ключевым избирательным округам по всей стране. Как недавно сообщил Уильям Хартунг (William Hartung), старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления имени Квинси, на сайте ведущего оборонного подрядчика США Lockheed Martin есть карта, на которой указаны 250 000 рабочих мест, связанных с производством проблемного истребителя F-35. Кроме того, у компании есть субподрядчики в 45 штатах и Пуэрто-Рико.

Когда Конгресс утвердит оборонный бюджет, двухпартийная поддержка наверняка увеличит расходы сверх того, что запрашивали Пентагон и президент. Однако несмотря на рост военных трат, американцы все уязвимее для реальных угроз, которые не победить оружием.