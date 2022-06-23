Источник изображения: topwar.ru

В течение прошлого дня союзные силы вели массированный артиллерийский огонь по позициям противника на Донецком направлении, с которых неприятель наносит удары по столице ДНР.

В частности, поражались цели, расположенные в Авдеевском укрепрайоне. Это основной плацдарм ВСУ, используемый для разрушения Донецка. Размещённые здесь позиции противника подавлялись огнём из РСЗО «Град» и «Ураган», артиллерии, танков. Неприятелем зафиксировано применение российской стороной систем «Торнадо-С».

Данный комплекс пришёл на замену тяжёлой РСЗО «Смерч». В качестве средства поражения используется 300-мм реактивный боеприпас 9М544, фрагменты которого были обнаружены на месте обстрела.

Источник изображения: topwar.ru

Это первый в линейке управляемых снарядов, применяемых с РСЗО

- отмечает производитель – НПО «Сплав».

Дальность полёта 9М544 – 120 км. Он состоит из 552 боевых элементов, каждый из которых, имея массу 0,24 кг, может пробить броню толщиной 140 мм благодаря кумулятивно-осколочному эффекту.

Отдельные фрагменты боеприпаса 9М544 были сфотографированы и выложены на сайте полиции киевского режима. В публикуемых материалах она призывает гражданское население соблюдать комендантский час и не выезжать на неподконтрольную Киеву территорию – якобы «российские войска занимаются мародёрством и отбирают транспорт». Как говорится, на воре и шапка горит…