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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 500 украинских военных с вооружением на Николаевском судостроительном заводе "Океан"

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Армия РФ нанесла удар по судостроительному заводу "Океан" в Николаеве, уничтожив находившихся там до 500 украинских военных с вооружением и техникой, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, военные на Украине несут "значительные потери", в том числе среди наемников из США и Великобритании.

"В районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР) в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных сил России", - сказал Конашенков.

Он также заявил, что батальон 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка Луганской народной республики (ЛНР) потерял более 60% личного состава, а остальные военнослужащие "отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции".

Николаевский судостроительный завод "Океан" построен в 1951 году, входит в тройку крупнейших судостроительных предприятий Украины. Основные виды деятельности - судостроение и судоремонт. Завод имеет две технологические линии для строительства средне- и крупнотоннажных судов. Крупнотоннажная линия используется для строительства танкеров и контейнеровозов, а на среднетоннажных линиях строятся баржи, понтоны и буксиры.

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