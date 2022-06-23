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РИА Новости

МО Турции назвало переговоры с Россией по зерновой проблеме конструктивными

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Флаг Турции
Флаг Турции.
Источник изображения: © Фото : Pexels/Aydın Kiraz

АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции заявило, что переговоры с делегацией российского военного ведомства в Москве, на котором обсуждалась "зерновая проблема" прошла "конструктивно и позитивно".

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.

"Вчера в Москве состоялась встреча турецкой и российской военных делегаций для решения продовольственного кризиса и эвакуации судов с зерном, ожидающих в украинских портах. Встреча прошла в конструктивной и очень позитивной атмосфере", - сообщили РИА Новости в турецком военном ведомстве.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

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Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
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