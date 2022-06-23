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Военное обозрение

В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня, примерно в 09:25 МСК была осуществлена атака на Новошахтинский НПЗ, расположенный в Красносулинском районе Ростовской области. Сообщается о вспыхнувшем пожаре на теплообменнике, которому предшествовал взрыв.

На данный момент, согласно информации от пресс-службы регионального главка МЧС, возгорание полностью локализовано. К счастью, персонал завода не пострадал.

Изначально заявлялось, что причина взрыва на Новошахтинском НПЗ не установлена. Однако позднее в сети появилось видео, выложенное очевидцами произошедшего, где отчетливо виден беспилотник, который спикировал на территорию завода.

Источник изображения: topwar.ru

Источник фото "Росич"

Изначально выдвигалось предположение, что ВСУ в качестве «камикадзе» использовали «Байрактар-2». Стоит отметить, что внешне аппарат действительно сильно напоминает турецкий беспилотник.

Затем, при более детальном рассмотрении, первоначальная версия была отброшена. Ряд конструктивных элементов (включая неубираемое переднее шасси) указывает на то, что для удара скорее всего использовался БПЛА PD-1 или PD-2 украинского производства.

Напоследок стоит отметить, что объект атаки украинских военизированных формирований расположен в 10 километрах от границы с ЛНР, которая (граница) на данный момент полностью контролируется Народной милицией республики.

Каким образом вражеский беспилотник, который сумели заснять очевидцы на камеру телефона, абсолютно безнаказанно вторгся в воздушное пространство России и буквально «упал» на НПЗ? Вопрос остается открытым.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
НПЗ
Проекты
БПЛА
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Эффект защиты
5 комментариев
№1
23.06.2022 02:44
Уже не хочется так сильно потешаться над криворукими саудитами, что не могут свою нефтяную инфраструктуру от атак дронами защитить.
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№2
23.06.2022 03:41
Цитата, Efril сообщ. №1
не хочется так сильно потешаться над криворукими саудитами, что не могут свою нефтяную инфраструктуру от атак дронами защитить.
Дальность работы данного беспилотника говорит о том, что он был запущен с нашей территории. Границу он не пересекал.
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№3
23.06.2022 04:30
Цитата, wedmed5 сообщ. №2
Дальность работы данного беспилотника говорит о том, что он был запущен с нашей территории. Границу он не пересекал.
И кто ему аэродром предоставил?
Дальность управления увеличили и все дела.
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№4
23.06.2022 04:31
А мне только вчера Гущин рассказывал как ПВО все рои дронов сбивает и масированые атаки отражает. Говорит проблем нет, не чего парятся над борьбой с роями.
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№5
23.06.2022 04:55
Посмотрел по карте, завод находится в 180 км от зоны соприкосновения боевых действий, дальность управления Байрактаром 190 миль,что перекрывает с лихвой (а так дальность полета 4000км, проблема только с управлением).
По всей видимости все таки есть некоторые проблемы у С-300 и С-400 раз долетел.
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