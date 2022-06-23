В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня, примерно в 09:25 МСК была осуществлена атака на Новошахтинский НПЗ, расположенный в Красносулинском районе Ростовской области. Сообщается о вспыхнувшем пожаре на теплообменнике, которому предшествовал взрыв.

На данный момент, согласно информации от пресс-службы регионального главка МЧС, возгорание полностью локализовано. К счастью, персонал завода не пострадал.

Изначально заявлялось, что причина взрыва на Новошахтинском НПЗ не установлена. Однако позднее в сети появилось видео, выложенное очевидцами произошедшего, где отчетливо виден беспилотник, который спикировал на территорию завода.

Источник изображения: topwar.ru

Источник фото "Росич"

Изначально выдвигалось предположение, что ВСУ в качестве «камикадзе» использовали «Байрактар-2». Стоит отметить, что внешне аппарат действительно сильно напоминает турецкий беспилотник.

Затем, при более детальном рассмотрении, первоначальная версия была отброшена. Ряд конструктивных элементов (включая неубираемое переднее шасси) указывает на то, что для удара скорее всего использовался БПЛА PD-1 или PD-2 украинского производства.

Напоследок стоит отметить, что объект атаки украинских военизированных формирований расположен в 10 километрах от границы с ЛНР, которая (граница) на данный момент полностью контролируется Народной милицией республики.

Каким образом вражеский беспилотник, который сумели заснять очевидцы на камеру телефона, абсолютно безнаказанно вторгся в воздушное пространство России и буквально «упал» на НПЗ? Вопрос остается открытым.