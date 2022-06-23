Экипажи истребителей Су-35 наносят авиационные удары по военной инфраструктуре и боевой технике ВСУ

ЦАМТО, 22 июня. Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

Для выполнения этих задач задействованы, в том числе, истребители Су-35. Вылеты самолетов осуществляются с аэродромов временного базирования.

Видеоролик с демонстрацией подготовки и применения Су-35 выложен на сайте Минобороны 22 июня.

Перед вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку специалистами инженерно-технического состава – проводится проверка работы всех систем авиационных комплексов, подвеска средств поражения, заправка и подготовка самолетов к вылетам.

Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях.