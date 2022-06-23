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ЦАМТО

Рособоронэкспорт организует показ российской продукции на дебютной выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2022"

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Стенд "Рособоронэкспорта"
Стенд "Рособоронэкспорта".
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

ЦАМТО, 22 июня. АО "Рособоронэкспорт" представит новейшие российские решения по обеспечению безопасности и более 350 наименований образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения для всех видов вооруженных сил и родов войск на первой выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2022".

Выставка пройдет с 22 по 25 июня в Минске.

На своем стенде Рособоронэкспорт покажет и проведет презентации по широкому спектру оборудования для оснащения органов правопорядка, антитеррористических подразделений и специальных служб, занимающихся охраной границ, важных социальных, государственных и транспортных объектов. Многие образцы будут экспонироваться в Белоруссии впервые.

Компания продемонстрирует различные спецсредства и средства самообороны, а также два комплекта снаряжения, включающего в себя шлемы "Тор" и "Тор-2", модульные бронежилеты "Тактика" и "Топаз", защитные очки "Кондор" и противоосколочный комбинезон "Кобальт-С", который, противодействуя осколкам и порезам острыми предметами, также защищает от воздействия открытого пламени, конвективной теплопередачи и теплового излучения. При разработке данных комплектов заложена возможность адаптации к любым условиям, реализуемая за счет эргономичной конструкции, применения съемных элементов и широкой вариативности используемого дополнительного оборудования.

На экспозиции Рособоронэкспорта будут размещены наиболее популярные образцы российского гражданского и служебного стрелкового оружия, получившие отличные отзывы в мировом профессиональном сообществе. Lobaev Arms выставит модульную мультикалиберную высокоточную винтовку для стрельбы на дистанции до 800 м DVL-10 M1 "Диверсант", дальнобойную контрснайперскую винтовку для стрельбы на дистанции до 1800 м DXL-3 "Возмездие" и сверхдальнобойную снайперскую винтовку DXL-4 "Севастополь", способную поражать цель на расстоянии до 2300 м.

Компания предложит специальную оптику торговых марок Dedal и "Инфратех", предназначенную для установки как на служебное стрелковое оружие, так и на боевые автоматы, пулеметы и снайперские винтовки.

23 июня в 11:00 и 14:00 на стенде АО "Рособронэкспорт" состоится публичная презентация "Средства безопасности" на русском и английском языках соответственно. Во время презентации будут продемонстрированы новейшие образцы специального стрелкового оружия, средств индивидуальной бронезащиты и специальной оптики.

В ходе выставки Рособоронэкспорт также проведет активную работу по продвижению российских гражданских систем и решений в области медицины, пожарной безопасности, предотвращения катастроф и ликвидации их последствий, информационной безопасности и новейших технологий по проекту "Безопасный город".

В составе организуемой Рособоронэкспортом единой российской экспозиции также примут участие ряд входящих в Госкорпорацию Ростех крупнейших холдингов оборонно-промышленного сектора страны. Они покажут во многом уникальные и пользующиеся высоким спросом на рынке разработки в области вертолетостроения, оптики, радиоэлектроники и кибербезопасности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Белоруссия
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Ростех
РОЭ
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