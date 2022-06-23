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Интерфакс-АВН

МИД РФ назвал безусловным приоритетом предотвращение ядерного конфликта

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Министерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ.
Источник изображения: Министерство иностранных дел РФФото с сайта МИД РФ

Звенигород (Московская область). 22 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Безусловным приоритетом российской дипломатии является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу", - сказал он в среду на заседании международного клуба "Триалог" в рамках международной летней школы ПИР-центра по глобальной безопасности.

"Сегодня крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения ОМУ, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями", - подчеркнул замминистра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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