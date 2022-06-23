Войти
Интерфакс-АВН

Силы самообороны Японии зафиксировали передвижения кораблей России и КНР

307
0
0
Соединение ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин» постоянно участвует в боевых учениях. Фото с сайта www.81.cn
Соединение ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин» постоянно участвует в боевых учениях. Фото с сайта www.81.cn.

Токио. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Силы самообороны Японии отследили пять кораблей ВМФ России, которые вошли в Японское море после прохождения через Цусимский пролив, сообщает NHK.

По их данным, группа из пяти российских кораблей 21 июня проследовала через Цусимский пролив и вышла в Японское море.

Ранее в воскресенье эти же пять судов были замечены в Восточно-Китайском море после прохождения через воды между двумя островами префектуры Окинава на юго-западе Японии.

В прошлую среду российские корабли прошли у мыса Эримо в самой северной японской префектуре Хоккайдо. Затем они отправились на юг, в воды префектуры Тиба и в сторону островов Идзу.

Согласно источникам в министерстве обороны Японии, предполагается, что корабли участвовали в крупномасштабных учениях в Тихом океане.

NHK кроме того сообщает, что силы самообороны Японии также зафиксировали три китайских военно-морских судна, плывущих в водах между двумя островами Идзу.

Корабли КНР по отдельности прошли через проливы Лаперуза и Сангарский (Цугару). Затем они отплыли на юг от префектуры Тиба, как и пять российских судов.

Отмечается, что флоты двух стран совершали плавания вокруг Японии по схожим маршрутам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Проекты
Военные учения
Похожие новости
17.01.2022
С дальним прицелом
10.03.2021
Российской оборонке пришлось вернуться к советским хитростям
31.01.2020
Подтвердили бронирование: итоги «танковой» конференции IAV 2020
04.06.2019
Foreign Policy (США): как США выиграть следующую войну
30.11.2017
Корабли Тихоокеанского флота приняли участие в трех международных учениях
20.08.2014
Возвращение в Черное море
21.05.2012
Купить у прогрессивных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 06:02
  • 6
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 23.06 04:55
  • 5
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 23.06 04:24
  • 75
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.06 04:20
  • 28050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.06 02:33
  • 4
В России сравнили характеристики Ту-214 и Boeing
  • 23.06 01:57
  • 62
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.06 20:30
  • 94
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 22.06 19:31
  • 2
«Вертолеты России» повышают транспортную доступность Заполярья
  • 22.06 12:35
  • 1
Патрушев пообещал скорые меры в ответ решение Вильнюса объявить транспортную "блокаду" Калининградской области
  • 22.06 09:25
  • 2
В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929
  • 22.06 04:56
  • 155
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с РФ
  • 22.06 03:07
  • 223
Космонавтика Илона Маска
  • 21.06 20:45
  • 27
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 21.06 18:26
  • 31
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 21.06 18:13
  • 14
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами