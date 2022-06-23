Минобороны показало, как ЗРК "Тор" сбивает беспилотники на Украине

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевой работы расчетов тактических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" по уничтожению беспилотников ВСУ.

В начале ролика с различных ракурсов показаны работающие РЛС и движущиеся по полю боевые машины. Операторы, обнаружив цель на расстоянии 28 километров, позволяют ей приблизиться. После этого расчет дал команду на пуск. Показан залп ракеты и ее полет, а также попадание в цель. Затем демонстрируется сбитый беспилотник.

"Возможности машины позволяют видеть малогабаритные цели вплоть до отдельно летящих птиц. Чаще всего, за всю нашу работу, чаще всего это были беспилотные летательные аппараты как малоразмерные, так и крупные типа "Байрактара". Чаще всего они используют разведывательные беспилотники небольших размеров для определения позиции стояния непосредственно войск", — рассказал командир батареи Роман.

По его словам, "Тор" может вести разведку, обнаруживать цели, брать их на сопровождение и производить пуски, двигаясь на скорости до 45 километров в час.

Как рассказали зенитчики, им приходится менять позиции по несколько раз за смену, так как украинская разведка ведет настоящую охоту за комплексами. Опасность сводится к минимуму за счет возможности "Тора" совмещать походный и боевой режимы. Для того, чтобы приготовиться к залпу, ему требуется лишь несколько секунд — достаточно поднять антенну и найти цель.

В Минобороны подчеркнули, что зенитчики круглосуточно обеспечивают сверхнадежный щит от воздушного нападения. Система ПВО знает каждого врага в лицо, будь то самолет, вертолет, крылатая и баллистическая ракета, или же беспилотник.

Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.