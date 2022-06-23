Британские СМИ обеспокоены заявлениями Путина о ракете «Сармат», способной достичь Лондона за считанные минуты

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Новая ракета «Сармат» сможет достичь Лондона всего за три минуты. Об этом пишет Daily Mail, заявляя о росте угрозы для Соединённого королевства.

Британское издание насторожили слова российского лидера о том, что после событий на Украине Россия будет увеличивать военную мощь. Путин пообещал, что первые «Сарматы» заступят на боевое дежурство уже к концу 2022 года. Ракета «Сармат», которую в НАТО называют «Сатана 2», считается самой дальнобойной межконтинентальной баллистической ракетой в мире. Она способна достичь любой точки планеты, при этом перехватить её ядерные блоки практически невозможно.

Слова Путина цитирует и The Telegraph. Издание пишет, что президент произнес их, принимая в Кремле выпускников военных вузов. Ракета способна поражать цели не только в Европе, но и в США. Поэтому у британцев вряд ли получится теперь спокойно спать, зная, что их страна находится во враждебных отношениях с Россией.

Несмотря на определенный ущерб, который был причинен России санкциями и украинскими событиями, военный потенциал страны растет. На Украине Российская Федерация использовала далеко не все свои возможности, и это прекрасно понимают на Западе. Вероятно, поэтому и с поставками вооружений Запад ведет себя все же осторожно, не переходя определенную черту.

Британские военные эксперты, обсуждают тот факт, что ракета «Сармат» способна нести 10 или более ядерных боеголовок. Этого вполне достаточно, чтобы стереть Соединенное королевство с лица Земли одним ударом. Ранее, пишет британская пресса, российский журналист Дмитрий Киселев дважды заявлял о возможности утопить Великобританию с помощью ракет «Сармат».

В командовании Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ заявляли, что ракеты могут летать по разным траекториям и уклоняться от систем противоракетной обороны. Защиты от таких ракет, по словам представителей РВСН, нет и не будет в течение ближайших десятилетий.

Кроме ракет «Сармат», Путин в своем выступлении уделил внимание и системе противовоздушной-противоракетной обороны С-500, которая также не имеет мировых аналогов. Британская пресса напоминает, что ранее российское телевидение предлагало вернуть Великобританию в каменный век за десять минут с помощью ракет «Циркон».

Вспомнили в британском издании и о словах израильского эксперта Якова Кедми, который заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может уничтожить электростанции Великобритании и погрузить страну во тьму. Ведущие одной из телепрограмм также заявляли о возможности за 200 секунд уничтожить Лондон, Берлин или Париж, вместе взятые.

Перспективы Великобритании, хоть она и напоминает о наличии собственного ядерного оружия, в противостоянии с Россией будут весьма плачевными. Россия имеет слишком большую территорию и очень серьезные ресурсы, чтобы Великобритания могла нанести ей роковой урон. А вот островное государство на северо-западе Европы, не способное расстаться с многовековыми империалистическими амбициями, действительно может просто прекратить свое существование, если Россия решит применить новейшее оружие.