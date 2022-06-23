Ким Чен Ын провел совещание с военачальниками перед предполагаемыми ядерными испытаниями

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел третье расширенное заседание Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи – главного военно-политического органа страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

Официально главной целью совещания называется подведение итогов работы северокорейского военного ведомства в первом полугодии 2022 года. Также на нем должны были обсуждаться планы и задачи по реализации военной политики КНДР. Поскольку заседание было расширенным, в нем участвовали не только члены Центрального Военного Комитета, но и представители ЦК Трудовой партии, командный состав Министерства обороны КНДР, командиры крупных соединений Корейской народной армии и политработники КНА высокого ранга.

Одной из важнейших тем, которые должны обсудить на совещании, является подведение итогов испытаний баллистических ракет. В первом полугодии 2022 г. КНДР провела больше испытаний, чем когда-либо прежде. О том, что Северная Корея разрабатывает ядерное оружие, впрочем, предпочитают не упоминать даже на таких мероприятиях.

Именно предполагаемым ракетно-ядерным испытаниям и было посвящено совещание главы КНДР с военачальниками.

Между тем, страна восстанавливает туннели для проведения ядерных испытаний, что свидетельствует лишь об одном: Пхеньян не собирается отказываться от своих планов по дальнейшей разработке и совершенствованию ядерного оружия. Власти Северной Кореи понять можно: в современном мире очень напряженная военно-политическая обстановка, и главный виновник такой ситуации – США, которые своими действиями и провоцируют гонку вооружений во всех частях света.

Повышенное внимание США к Азиатско-Тихоокеанскому региону также не может оставаться без ответной реакции северокорейской стороны. Особенно если учитывать, что в последнее время Вашингтон реализует стратегию создания новых военно-политических альянсов в АТР, активно взаимодействуя в этом направлении с Японией, Австралией, Южной Кореей. Хотя эти действия рассматриваются, в первую очередь, как антикитайские, понятно, что и КНДР в случае чего попадет под удар США и их союзников.

Сейчас Северная Корея ставит одной из главных задач в плане вооружений испытание миниатюрных ядерных боеголовок для твердотопливных ракет. Южнокорейский эксперт Чон Сончан предсказывает, что вскоре после проведенного под председательством Ким Чен Ына совещания, КНДР проведет и седьмое ракетное испытание.

В 2013 году ядерные испытания состоялись как раз после аналогичного совещания руководства страны. Ранее в США также признали, что КНДР завершила подготовку к седьмому этапу ядерных испытаний, которые могут быть проведены в любой момент. Американские власти считают, что новое испытание Северная Корея проведет на испытательном ядерном полигоне в Пунгери.

Естественно, в Вашингтоне в очередной раз заявляют о том, что если КНДР проведет новые ядерные испытания, она получит «решительный ответ» от США и Южной Кореи. Но подобные заявления американских руководителей лишь провоцируют Пхеньян на дальнейшее укрепление своего оборонного потенциала и продолжение стратегической линии на разработку ядерных вооружений.