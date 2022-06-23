В Пентагоне не исключают поставки дополнительной партии РСЗО М142 HIMARS на Украину

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Несмотря на заявления украинской и западной прессы о дополнительных поставках РСЗО М142 HIMARS на Украину, решение об этом еще не принято. Как сообщили в Пентагоне, вопрос возможной поставки Киеву еще одной партии установок реактивной артиллерии находится на рассмотрении.

На сегодняшний день США уже отправили на Украину четыре РСЗО М142 HIMARS, утверждается, что они поступили на вооружение ВСУ еще в начале июня. Позднее поступила информация, что вторая партия РСЗО будет поставлена в ближайшее время, в нее войдут восемь реактивных установок, т.е. общее количество РСЗО составит 12 (двенадцать) установок. Однако в Пентагоне эту информацию опровергли, сообщив, что вопрос с отправкой второй партии еще не решен, и речь идет о четырех установках, а не о восьми.

Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине четыре дополнительные ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи

- заявил неназванный источник в администрации Байдена, добавив, что решение, скорей всего, будет положительное.

Таким образом, США поставят Украине восемь РСЗО HIMARS с высокоточными боеприпасами GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) с дальностью стрельбы 60 км. Кроме того, три, а не четыре РСЗО MARS II, являющихся немецкой версией установки M270 MLRS, поставит Германия, еще три М270В1 Великобритания. Также вместе с установками будут поставлены боеприпасы M31A1, являющиеся управляемыми реактивными снарядами для РСЗО M270 с дальностью поражения до 70 км.

Также США намерены предоставлять Украине разведывательную информацию о целях на украинской территории, чтобы ВСУ не тратили дорогостоящие боеприпасы на второстепенные цели.