Войти
Военное обозрение

В Пентагоне не исключают поставки дополнительной партии РСЗО М142 HIMARS на Украину

314
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на заявления украинской и западной прессы о дополнительных поставках РСЗО М142 HIMARS на Украину, решение об этом еще не принято. Как сообщили в Пентагоне, вопрос возможной поставки Киеву еще одной партии установок реактивной артиллерии находится на рассмотрении.

На сегодняшний день США уже отправили на Украину четыре РСЗО М142 HIMARS, утверждается, что они поступили на вооружение ВСУ еще в начале июня. Позднее поступила информация, что вторая партия РСЗО будет поставлена в ближайшее время, в нее войдут восемь реактивных установок, т.е. общее количество РСЗО составит 12 (двенадцать) установок. Однако в Пентагоне эту информацию опровергли, сообщив, что вопрос с отправкой второй партии еще не решен, и речь идет о четырех установках, а не о восьми.

Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине четыре дополнительные ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи

- заявил неназванный источник в администрации Байдена, добавив, что решение, скорей всего, будет положительное.

Таким образом, США поставят Украине восемь РСЗО HIMARS с высокоточными боеприпасами GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) с дальностью стрельбы 60 км. Кроме того, три, а не четыре РСЗО MARS II, являющихся немецкой версией установки M270 MLRS, поставит Германия, еще три М270В1 Великобритания. Также вместе с установками будут поставлены боеприпасы M31A1, являющиеся управляемыми реактивными снарядами для РСЗО M270 с дальностью поражения до 70 км.

Также США намерены предоставлять Украине разведывательную информацию о целях на украинской территории, чтобы ВСУ не тратили дорогостоящие боеприпасы на второстепенные цели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Похожие новости
13.06.2022
Проблемы с поставками Украине обещанного немецкого вооружения
07.06.2022
Британия анонсировала поставки Украине управляемых боеприпасов для РСЗО M270B1 MLRS
03.06.2022
Германия и Великобритания планируют передачу Украине ракетных комплексов MLRS
02.06.2022
Белый дом подтвердил поставку Украине РСЗО HIMARS
01.06.2022
США хотят передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами GMLRS
21.02.2022
НАТО побольше: как альянс усиливает военное присутствие в Восточной Европе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 06:02
  • 6
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 23.06 04:55
  • 5
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 23.06 04:24
  • 75
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.06 04:20
  • 28050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.06 02:33
  • 4
В России сравнили характеристики Ту-214 и Boeing
  • 23.06 01:57
  • 62
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.06 20:30
  • 94
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 22.06 19:31
  • 2
«Вертолеты России» повышают транспортную доступность Заполярья
  • 22.06 12:35
  • 1
Патрушев пообещал скорые меры в ответ решение Вильнюса объявить транспортную "блокаду" Калининградской области
  • 22.06 09:25
  • 2
В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929
  • 22.06 04:56
  • 155
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с РФ
  • 22.06 03:07
  • 223
Космонавтика Илона Маска
  • 21.06 20:45
  • 27
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 21.06 18:26
  • 31
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 21.06 18:13
  • 14
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами