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ЦАМТО

NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за опасений его попадания в руки российским военным

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MQ-1C_01
MQ-1C Gray Eagle. Фото с сайта defenseindustrydaily.com.

ЦАМТО, 22 июня. Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение, пишет Тревор Филсет в статье, опубликованной изданием The National Interest.

"Это объясняется опасениями США, что российские военные собьют передовые американские БЛА MQ-1C и получат доступ к секретным технологиям", – цитирует "РИА Новости" автора публикации.

При этом, по словам Т.Филсета, производитель БЛА может заменить чувствительную электронику менее продвинутыми компонентами, но это ухудшит возможности беспилотника, к тому же такой процесс займет несколько месяцев.

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Страны
США
Украина
Продукция
MQ-1 Predator
Проекты
БПЛА
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