В Турции заявили, что "с осторожностью подходят к продаже оружия Украине"

ЦАМТО, 22 июня. Глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара "с большей осторожностью подходит к поставкам оружия на Украину", передает "РИА Новости".

"Мы намного более осторожны", – отметил И.Демир в интервью газете Wall Street Journal.

Тем не менее, на вопрос о том, продолжает ли Турция поставлять Украине оружие, в частности беспилотники "Барактар TB-2", И.Демир сказал, что "кое-что происходит".

"Я не могу сказать, но мы более осторожны", – уточнил чиновник.

Украинские и турецкие должностные лица отказались комментировать дальнейшие поставки БЛА "Байрактар TB-2".

При этом И.Демир указал на то, что у Турции "нет сомнений" относительно продажи Украине оборудования другого типа, например защитного снаряжения.