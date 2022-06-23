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ЦАМТО

Правительство Румынии одобрило законопроект о закупке истребителей F-16 в Норвегии

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Источник изображения: Фото: mapn.ro

ЦАМТО, 22 июня. Правительство Румынии одобрило законопроект о промежуточной боеспособности системы ПВО, предусмотренной Концепцией поэтапного достижения потенциала ПВО в рамках программы "Многоцелевой самолет ВВС".

Согласно положениям законопроекта, правительство Румынии заключит с правительством Норвегии контракт на поставку 32 самолетов F-16 с сопутствующим начальным пакетом логистической поддержки и дополнительным пакетом оборудования и услуг (предоставляемых правительством США).

Самолеты будут поставлены полностью в рабочем состоянии, а имеющиеся ресурсы обеспечат их работоспособность в течение как минимум 10-летнего переходного периода к самолетам пятого поколения. Закупаемые истребители соответствуют новым требованиям НАТО, а в дальнейшем пройдут модернизацию к общей с ранее закупленными F-16 конфигурации М6.Х. Приобретение в Норвегия 32 самолетов также предусматривает подготовку минимального количества специалистов по их обслуживанию и поддержке.

Решение обеспечивает участие румынской оборонной промышленности в выполнении работ по техническому обслуживанию и модернизации F-16 через компанию Aerostar Bacau.

Предполагаемая стоимость приобретения составляет 454 млн. евро без НДС. Учитывая сложность программы, точная стоимость будет определена после согласования условий контракта и переговоров с представителями правительств Норвегии и США.

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году МНО Румынии подписало контракт на поставку для замены устаревших МиГ-21 первых 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии. Поставка самолетов была произведена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. В декабре 2019 года был подписан контракт стоимостью 130 млн. евро на поставку пяти дополнительных истребителей. Первая пара самолетов прибыла в Румынию в августе 2020 года, пятый – в марте 2021 года.

На текущий момент ВВС Румынии эксплуатируют 17 самолетов F-16 в конфигурации M5.2R, которые будут модернизированы до конфигурации M6.X.

В конце декабря 2021 года парламент Румынии предоставил Минобороны предварительное разрешение на начало процедуры закупки 32 истребителей F-16 в конфигурации M6.5.2 с сопутствующей логистической поддержкой из состава ВВС Норвегии, а также пакета оборудования и услуг по их модернизации. Предварительно, стоимость самих самолетов оценивалась в сумму 354 млн. евро, логистической поддержки и поставки специального оборудования для модернизации из США – 100 млн. евро. 20 декабря 2021 года правительство Румынии подписало письмо о намерении приобрести до 32 снятых с вооружения ВВС Норвегии самолетов в рамках сделки на сумму до 513 млн. долл.

Предполагается, что первый самолет будет поставлен ВВС Румынии в 2023 году, а оставшиеся – в течение 2024 года. В 2023 году в составе ВВС Румынии должно состоять две эскадрильи F-16. В то же время начнется модернизация закупленных в Португалии самолетов.

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Страны
Норвегия
Португалия
Румыния
США
Продукция
F-16
МиГ-21
Проекты
2020-й год
NATO
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