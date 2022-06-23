Глава МИД Британии Лиз Трасс: Лондон намерен продолжить поставки оружия Украине

ЦАМТО, 22 июня. Правительство Великобритании намерено продолжить поставлять Украине оружие и вводить санкции против России. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 21 июня глава британского МИД Лиз Трасс во время выступления перед парламентом страны.

"Это жизненно важно – продолжить поддерживать Украину. Речь идет о свободе и демократии в Украине. Также речь идет о свободе и демократии в Европе и во всем мире. Вот почему мы намерены предоставить больше оружия, ввести больше санкций и поддержать Украину в вытеснении России со своей территории", – заявила Л.Трасс. Трансляция велась на сайте парламента.

Министр отметила, что санкции против России будут вводиться до тех пор, пока страна полностью не выведет войска с территории Украины.

Л.Трасс также подчеркнула правильность действий правительства, направленных на увеличение оборонных расходов.