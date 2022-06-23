Удаление катализатора: причины, последствия, плюсы и минусы

Удаление катализатора

Катализатор — обязательный компонент выхлопной системы автомобилей, выпущенных после 1990 года. Его задача — превращать вредные продукты сгорания топлива в безопасные пар, углекислый газ и свободный азот. Но любой механизм не вечен и автовладельцы сталкиваются с вопросом: что будет, если удалить катализатор и нужно ли это делать?

Как долго служит катализатор

Срок службы зависит от множества факторов, но самый главный — для какой экологической нормы он предназначен. Нормы «Евро-2» и ниже нетребовательны к составу выхлопа и поэтому катализаторы для них работают достаточно долго — от 300 до 500 тысяч километров. С «Евро-3» и выше дело обстоит хуже — проблемы начинаются на пробеге больше 100 тысяч. Причина в том, что эти нормы жёстче. Достигнуть требуемого стандартом состава выхлопа получилось за счёт уменьшения размера сот керамических блоков внутри узла. Это сказалось на их физической прочности и, соответственно, на сроке службы.

Приведённые цифры относятся только к оригинальным запчастям. У заменителей всё зависит от производителя: нейтрализатор может проработать 5 тысяч, а может и 100. Но обычно это 30–40 тысяч километров. Из-за высоких цен на оригиналы в автоцентрах чаще всего ставят именно аналоги.

Неисправный катализатор: причины и последствия

Причин поломки у этого узла много:

Неправильный бензин. Автомобиль с катализатором нельзя заправлять этилированным бензином — он смывает напыление из платины и палладия на керамических сотах.

Некачественное топливо. Присадки, повышающие октановое число, оседают на сотах и забивают их.

Состояние двигателя автомобиля: ЦПГ, ГБЦ и системы зажигания. Масло попадает в выпуск, забивает соты, а при пропуске или поздним зажигании приводит к воспламенению топлива в выпускной системе и сплавлению сот.

Вибрации. Постоянная тряска при езде по неровным дорогам или от неисправного двигателя постепенно разрушает керамические соты.

Перепады температур. Во время работы узел нагревается до 500 градусов. Охлаждение до отрицательных температур медленно разрушает начинку узла.

Последствия поломки не такие серьёзные, как от обрыва ремня ГРМ, но тоже неприятные:

из выхлопной трубы машины чувствуется характерный запах сгоревшего бензина;

уменьшается тяга авто из-за плохой вентиляции цилиндров;

увеличивается расход топлива;

плавают обороты холостого хода;

непонятный звон под капотом или днищем автомобиля;

горит лампа Check engine.

Как автомобиль обходится без катализатора

Это зависит от экологического класса машины. Если он «Евро-2» и ниже, то это никак не повлияет на работу двигателя. ЭБУ не заметит отсутствия катализатора, так как второго датчика кислорода для контроля качества его работы не предусмотрено.

Если экологический класс «Евро-3» и выше, то ЭБУ через второй датчик кислорода поймёт, что узел не работает и перейдёт в аварийный режим работы, предусматривающий отказ любой части двигателя. В этом режиме увеличивается расход топлива и снижается тяга, так как используются средние значения информации от подсистем, а не подходящие к условиям, в которых работает мотор.

Плюсы и минусы удаления катализатора

К плюсам можно отнести только к экономии на ремонте машины. Извлечение содержимого узла, замена его пламегасителем, врезание на его место стронгера, установка обманки и перепрошивка ЭБУ в 2–3 раза дешевле, чем поставить оригинальную запчасть, стоимость которой не меньше 500$. Впрочем, если поискать, легко найти сервисы, которые почти всё сделают бесплатно, но заберут ваш старый катализатор. Пример такого в Екатеринбурге: https://ekb.chip-profi.ru.

Минусов у удаления нейтрализатора больше:

Неприятный запах выхлопа.

Повышение шума и температуры в выхлопной системе, если взамен не установлен пламегаситель. Из-за отсутствия сот появляется шум из-за резонанса в банке катализатора. Это безвредно, но неприятно. Также их отсутствие сохраняет высокую температуру выхлопных газов. Это приводит к прогоранию резонатора и глушителя.

Изменение в расходе топлива и тяге. Если на СТО установили некачественную обманку второго датчика кислорода или установили в ЭБУ неправильно написанную прошивку, то это скажется на работе двигателя.

Нарушение закона о запрете внесений изменений в конструкцию транспортных средств.

Вред для экологии с учётом того, что удаление катализатора — распространённое явление.

Что делать после удаления катализатора

Последующие действия зависят от того, чем владелец автомобиля намерен заменить узел: новая запчасть, пламегаситель, стронгер или просто вытащить керамические соты.

Установить новый катализатор

В этом случае старая запчасть снимается или вырезается, если выхлопная система неразборная, а на её место устанавливается новая. Никаких доработок делать не нужно.

Установить пламегаситель или стронгер

Пламегаситель и стронгер это альтернативы. Они не превращают опасные вещества в выхлопных газах в безопасные. Пламегаситель — это замена керамических сот. Он нужен для устранения шума, который создаёт выхлоп в пустой банке катализатора.

Стронгер это металлическая труба с выступами на внутренней стороне, закрученными по спирали. Он улучшает вентиляцию цилиндров и снижает громкость выхлопа. Стронгер может быть установлен внутрь катализатора или вместо него.

После установки пламегасителя или стронгера нужно настроить двигатель: установить новую прошивку для ЭБУ или установить обманку для второго датчика кислорода.

Где удалить катализатор

Убрать катализатор на авто можно самостоятельно или обратившись в мастерскую. В первом случае понадобится сварочный аппарат, болгарка (если выхлопная система неразборная) и базовые навыки по ремонту автомобиля. Если всего этого нет, то лучше обратиться в мастерскую.

Удаление катализатора своими руками

В общем виде удаление сводится к следующим действиям:

Снять/вырезать узел с автомобиля. Разрезать корпус болгаркой и вытащить содержимое. Установить на место керамических сот пламегаситель/или заменить узел стронгером. Установить самодельную обманку второго датчика кислорода — последовательный R-C фильтр: Последовательно соединить резистор на 1 МОм (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор ёмкостный на 1 мкФ из керамики. Соединения спаять. Поместить получившуюся конструкцию в маленькую пластмассовую ёмкость и залить эпоксидной смолой. Подключить схему ко второму датчику кислорода. Он расположен под днищем. Пропаять соединения и закрепить обманку. Сбросить ошибку, отключив аккумулятор на 10–15 минут.

Удаление катализатора в мастерской

Процесс снятия узла мало отличается от гаражных условий. Но в мастерской, кроме удаления, обычно сразу предлагают установить механическую или электронную обманку для второго датчика кислорода или перепрошить ЭБУ, удалив из программы информацию о наличии датчика. Эти способы обмана ЭБУ надёжнее, чем самодельные обманки.

Можно ли ездить без катализатора

С технической точки зрения — ездить без катализатора, не заменённого пламегасителем или стронгером, можно, но не нужно. Его отсутствие в выхлопной системе влияет не только на состав выхлопа, но и на ресурс резонатора и глушителя. Он охлаждает выхлопные газы и этим продлевает срок службы остальных элементов выхлопной системы.

С юридической точки зрения — нельзя. За внесение изменений в конструкцию транспортного средства без разрешения ГИБДД (ПДД РФ, 7.18) положен штраф - 500 рублей (КоАП РФ, статья 12.5, часть 1).

При обнаружении отсутствия компонента выхлопной системы ГИБДД может снять автомобиль с учёта или не регистрировать его на основании следующих законов:

части 1 статьи 20, подпункт 4 Федерального закона «О регистрации» (283-ФЗ);

пункт 55 Постановления Правительства №1764.

На практике эти законы не работают. Поэтому можно без опасений убирать катализатор.

Удаление каталитического нейтрализатора это вынужденная мера из-за высокой цены запчастей и низких зарплат. Если всё сделать правильно, то разница с его наличием в машине и отсутствием не будет заметна без проверки на СТО.