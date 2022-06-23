Пресса Китая: Испытываемая китайская система ПРО будет результативнее американской

Изображение носит иллюстративный характер

В воскресенье Китай успешно завершил испытания системы противоракетной обороны, что стало важным событием в плане укрепления национальной обороны страны. Как пишет китайское издание Global Times, в настоящее время США предпринимают попытки шантажировать Китай, размещая баллистические ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай, в свою очередь, вынужден укреплять свой военный потенциал.

В пресс-релизе Министерства национальной обороны КНР подчеркивается, что технические испытания системы противоракетного перехвата наземного базирования проводились страной в пределах своих границ. Также в сообщении отмечается, что испытания носят исключительно оборонительный характер.

Несмотря на относительно небольшой размер, испытанная Китаем противоракета средней дальности имеет полный набор боевых систем. Также у нее есть сеть вспомогательных систем с функцией раннего предупреждения и контроля. По словам эксперта, проинтервьюированного Global Times, главной особенностью систем предупреждения и наблюдения является раннее предупреждение о ракетном нападении, а поддержка радаров дальнего действия и высокоэффективная и оперативная система управления также играют решающую роль в процессе перехвата.

Испытания противоракетной системы проводились Китаем и ранее – в 2010, 2013, 2014, 2018 и 2021 гг. Все эти испытания завершились успешно. Что интересно, китайская система ПРО, по версии китайского издания, будет даже результативнее американской: Центр по контролю над вооружениями и нераспространению США признает, что американская наземная противоракетная оборонная система имеет показатель успеха всего 55 процентов.

Следующим шагом Китая на пути к обеспечению более высокого потенциала противоракетной обороны станет проведение испытаний по реагированию на более сложные сценарии развития событий. Даже китайские аналитики признают, что более низкий показатель успеха ПРО США не обязательно означает, что Китай превзошел американскую систему, потому что испытания, проводимые США, могут включать другие и более сложные параметры моделирования.

В настоящее время, как утверждает китайское издание, США являются главной угрозой для Китая с точки зрения применения баллистических ракет. Пентагон постоянно модернизирует и совершенствует свои межконтинентальные баллистические ракеты в рамках программы наземного стратегического сдерживания. На реализацию этих задач уходят колоссальные средства.

После того, как в 2019 году США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Вашингтон приступил к планированию размещения ракетной сети вдоль первой цепи островов недалеко от Китая. США могут развернуть свои баллистические ракеты в таких странах, как Япония, Южная Корея, Австралия, а также на своей военной базе на острове Гуам. Пока Япония, Южная Корея и Австралия исключают такое развитие событий, но мы понимаем, что если Вашингтон надавит на своих союзников, они будут вынуждены пойти у него на поводу.

Соответственно, Китай должен обладать развитой системой противоракетной обороны, а также иметь возможность уничтожать ракеты США в местах базирования.