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Новый опрос: греки и турки единодушны относительно вмешательства США в европейскую безопасность

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Парфенон, Афины, Греция
Парфенон, Афины, Греция.
Источник изображения: © AP Photo / Jon Gambrell

Примечательный опрос в Греции: что думают о Турции?

В Греции новый опрос общественного мнения о Турции показал, как жители этих стран оценивают друг друга и прочих игроков международной арены. Согласно исследованию, на фоне напряженности между Афинами и Анкарой у греков и турок много расхождений по разным вопросам, но в одном они единодушны: США не должны вмешиваться в европейскую безопасность.

В Греции впервые опубликованы результаты опроса о Турции. В исследовании, проведенном в мае текущего года, обратило на себя внимание в том числе отношение турок к России и США.

В период напряженности между Турцией и Грецией, обострившейся в последнее время на фоне взаимных заявлений, греческая газета Ta Nea опубликовала исследование в сфере безопасности и экономики, проведенное в начале мая этого года, под заголовком "Во что верят турки и греки?" Опрос разработан Греческим фондом европейской и внешней политики (ELIAMEP) и Стамбульским политическим центром (IPC), поддержан компаниями MRB, KONDA, а также аналитическим центром dIANEOsis.

Опрос, проведенный кризиса, обострившегося между двумя странами, в частности, показал, как греки и турки оценивают друг друга и прочих международных игроков.

Согласно опросу, представленному Ta Nea на первой полосе, греки считают Россию более дружественной страной, чем Турцию. Однако в обеих странах большинство жителей обвиняет Россию в оккупации Украины. Доля тех, кто считает, что Россию спровоцировало расширение НАТО, составила 53% в Греции и 35% в Турции.

Отношения с Россией и США

61% греков считают, что их страна имеет крепкие культурные и исторические связи с Россией, тогда как только 33,7% назвали Россию важным стратегическим партнером для Греции. В Турции же доля тех, кто полагает, что с Россией существуют крепкие связи, составила лишь 30%, при этом количество рассматривающих Россию в качестве стратегического партнера – 50%.

Вместе с тем в Греции 58% убеждены, что Евросоюз поддерживает Турцию, а в Турции 55% склонны полагать, что ЕС поддерживает Грецию.

"Вклад США в мир..."

Что касается США, 50% турок думают, что США поддерживают афинскую администрацию, а в Греции количество тех, кто полагает, что Вашингтон на одной стороне с Анкарой, насчитывает 47%.

При этом доли тех, кто считает, что США не должны вмешиваться в европейскую безопасность, весьма близки в обеих странах: 51% в Греции и 48% в Турции. Лишь 26% греков и 17% турок отмечают, что военное присутствие США в Европе способствует миру.

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