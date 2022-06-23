В районе спецоперации засветились танки Т-62МВ с "Контактом"

Оснащенные динамической защитой танки Т-62МВ и Т-62М поступили в осетинский добровольческий батальон "Алания". Эти боевые машины в составе данной части выполняют задачи в ходе специальной операции, проводимой против националистических формирований Украины.

Как сообщает "РГ: русское оружие", навесная динамическая защита "Контакт -1" дает возможность нейтрализовывать кумулятивные боеприпасы.

Как и на Т-62М, наводчик получил усовершенствованный прицел, систему управления огнем и лазерный дальномер, баллистический вычислитель, усовершенствованный стабилизатор и возможность запускать через ствол управляемые противотанковые ракеты.

Масса танка по сравнению с исходным образцом выросла где-то на тонну и составляет 38400 кг.

Применяются двигатели мощностью 620 или 690 л.с., что улучшило характеристики подвижности.

Если Т-62М использовались в Афганистане, то Т-62МВ впервые пришлось повоевать против террористов в Сирии.

Считается, что танки будут применять в качестве подвижных огневых точек, поддерживающих подразделения мотострелков.