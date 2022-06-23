В районе спецоперации засветились танки Т-62МВ с "Контактом"

Как сообщает "РГ: русское оружие", навесная динамическая защита "Контакт -1" дает возможность нейтрализовывать кумулятивные боеприпасы.
Как и на Т-62М, наводчик получил усовершенствованный прицел, систему управления огнем и лазерный дальномер, баллистический вычислитель, усовершенствованный стабилизатор и возможность запускать через ствол управляемые противотанковые ракеты.
Масса танка по сравнению с исходным образцом выросла где-то на тонну и составляет 38400 кг.
Применяются двигатели мощностью 620 или 690 л.с., что улучшило характеристики подвижности.
Если Т-62М использовались в Афганистане, то Т-62МВ впервые пришлось повоевать против террористов в Сирии.
Считается, что танки будут применять в качестве подвижных огневых точек, поддерживающих подразделения мотострелков.