Опаснейшее место на планете: НАТО и Россия могут столкнуться здесь

Польские и американские военнослужащие во время учений НАТО Saber Strike 2017 в районе Сувалкского коридора.

Опаснейшее место на Земле

Politico пишет о самой вероятной зоне прямого военного столкновения между НАТО и Россией, Сувалкском коридоре на польско-литовской границе. Автор статьи отмечает, что отдельно от альянса армия Литвы не способна противостоять России даже в теории, но Вильнюс все равно идет на явное обострение отношений.

Мэтью Карничниг (Matthew Karnitschnig)

Прогуливаясь среди изысканно украшенных вилл XIX века, фонтанов и озер, которыми усеян этот сонный курортный городок, легко забыть, что находишься на мушке у Владимира Путина.

Расположенный на юго-восточной границе Литвы город Друскининкай прилегает к узкой полосе стратегической территории, известной как Сувалкский коридор. Западные военные стратеги предупреждают, что этот район вдоль польско-литовской границы между Белоруссией на востоке и российским Калининградом на западе станет, вероятно, одной из первых целей российского президента, если он когда-либо пойдет на прямую конфронтацию с НАТО.

С виду так и не скажешь, но именно в этом и проблема, говорят восточноевропейские чиновники, которые всячески хотят привлечь внимание к уязвимым местам западного военного альянса на востоке.

Друскининкай, город с населением около 12 тысяч человек, не чужд России и не понаслышке знаком с бурным течением европейской истории.

В 1837 году царь Николай I сделал его официальным курортом российских государственных служащих, и с тех пор богатые минералами воды города привлекают туристов со всей Центральной и Восточной Европы, даже несмотря на то, что регион переходил под контроль то прусской, то польской, то российской, то советской армий.

Во время холодной войны курорт стал излюбленным местом отдыха советских людей. Сегодня здесь находится одна из крупнейших в мире крытых снежных арен и впечатляющий своими масштабами аквапарк. И до того момента, как в результате российской спецоперации доступ к городу оказался закрыт, россияне и белорусы неизменно составляли абсолютное большинство посетителей.

Такое близкое знакомство вполне объясняет оптимизм некоторых местных жителей в отношении перспектив российского вторжения. "Какого-то сильного страха мы не испытываем, — сказал выросший в Друскининкае 22-летний парень по имени Данукас. — Если это произойдет, да, люди задумаются, но прямо сейчас все нормально".

Данукас, который попросил не называть его фамилии, выказал уверенность в том, что НАТО защитит Литву и ее 2,8-миллионное население. В противном случае он "просто уедет из страны", поскольку армия "не для него".

Когда проезжаешь по обсаженной соснами пустынной дороге к границе с Белоруссией, которая находится всего в десяти километрах от центра города, понимаешь, что начать собирать чемоданы — не самая плохая идея. Один из двух погранпостов оказался закрыт и заброшен, вокруг не было видно ни солдат, ни пограничников.

По правде говоря, за один день путешествия вдоль литовской стороны Сувалкского коридора, где преобладает ландшафт сельской местности с небольшими фермами, холмистыми полями цветущих лютиков и лесами, ваш покорный слуга не увидел ни одной единицы военной техники или солдата.

"Наше общество верит в литовских военных и НАТО, как и в их способность обеспечить безопасность", — говорится в письменном заявлении городской администрации (мэр, как выяснилось, уехал в отпуск).

Рамунас Шерпетаускас, командир местной роты Союза стрелков Литвы (созданного более ста лет в качестве народного ополчения), сообщил, что на восточном фронте Литвы пока все спокойно. Несмотря на то, что, пока Россия с головой на Украине, от нее не ждут никаких действий, они с товарищами следят за ситуацией в приграничном регионе. Сувалкский коридор они называют "ахиллесовой пятой Литвы".

"Некоторые полагают, что нападать на нас бессмысленно, но ведь здесь проходит прямой сухопутный маршрут в Калининград, — сказал Шерпетаускас. — Если они смогут одолеть Украину, вполне может быть, что следующий удар придется именно сюда".

Последнее напоминание о том, что в отношениях с Москвой Вильнюс ходит по лезвию ножа, появилось в минувшие выходные, когда в целях соблюдения европейских санкций литовские железные дороги решили остановить транзит определенных товаров через территорию страны из Белоруссии в Калининград. Под ограничение попали уголь, металлы и строительные материалы.

"Мы считаем, что это грубейшее нарушение", — заявил в ответ на такой шаг губернатор Калининграда Антон Алиханов, ведь, по его словам, запрет затронет около половины российского экспорта в эксклав.

"Следующей будет Прибалтика"

По словам экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, он придумал название "Сувалкский коридор" в 2015 году, за пару минут до встречи с тогда еще министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы подчеркнуть озабоченность по поводу "дыры" в обороне Запада.

Беспокойство вызывает тот факт, что в случае конфликта Россия может ворваться в коридор одновременно с востока и запада, отрезав входящие в ЕС страны Прибалтики от союзников на юге. "Это очень уязвимое место, поскольку вторжение отрежет Литву, Латвию и Эстонию от остальной части НАТО", — говорил Ильвес.

Более того, такой шаг немедленно повлечет за собой противостояние между Москвой и обладающими ядерным потенциалом членами НАТО, в результате чего мир окажется на грани уничтожения.

Предупреждение Ильвеса, высказанное ныне главе Еврокомиссии фон дер Ляйен, было озвучено спустя год после российской аннексии Крыма, а в свете начатой Путиным спецоперации на Украине вновь обрело актуальность.

Подобно сухопутному мосту между Россией и Крымским полуостровом, взятие Сувалкского коридора, названного в честь расположенного на польской стороне города, может связать российские войска в эксклаве с теми, что расквартированы на территории российского протектората в лице Белоруссии.

В Калининграде Россия сформировала мощное военное присутствие: ядерные вооружения, Балтийский флот и десятки тысяч солдат. (До окончания Второй мировой войны эксклав с населением около одного миллиона человек был немецкой территорией и носил имя Кенигсберг. После войны Советский Союз получил контроль над регионом, переименовал его в Калининград и выдворил оттуда все немецкое население).

Нет никаких оснований ожидать нападения, но российскому лидеру, похоже, нравится озадачивать Запад и заставлять его гадать, каким же будет следующий шаг. Ранее в этом месяце он восхищался имперскими подвигами Петра Великого, заявив, что "страна может быть либо суверенной, либо колонией", и это замечание Прибалтику не особенно успокоило. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов на прошлой неделе подлил масла в огонь и заявил, что после поражения Украины "следующими будут страны Балтии".

Предстоящее вступление в НАТО Швеции и Финляндии еще больше усилило напряженность в отношениях между Россией и альянсом. Первая столкнется с трудностями в попытке отделить Прибалтику от остальной части альянса, а Балтийское море может превратиться в так называемое "Натовское озеро", что станет дополнительным стимулом для строительства моста в Калининград.

Членство Швеции и Финляндии в НАТО делает действия России менее вероятными, но не отменяет их правдоподобности, сказал директор вильнюсского Центра восточно-европейских исследований Линас Кояла.

Восточный альянс

Несмотря на стратегические опасения Прибалтики, наиболее опасным фактором в контексте Сувалкского коридора является его относительная бесполезность.

Нападение России на Польшу или Литву явно активизирует механизм коллективной обороны, предусмотренный пятой статьей устава НАТО, и к конфликту немедленно присоединятся все члены альянса, начиная с Турции и Болгарии и заканчивая Францией и США.

По крайней мере, в теории. Насколько охотно Вашингтон и НАТО пойдут на риск ядерного армагеддона из-за клочка практически безлюдных сельхозугодий, о существовании которых многие их граждане и не подозревают? Как оказалось, именно такой крайний случай Путин как раз-таки жаждет проверить.

Пока Финляндия не присоединится к альянсу (если это вообще произойдет), 900-километровая литовская граница с Россией и Белоруссией остается наиболее протяженной в альянсе. Однако к военному противостоянию с Москвой Литва — как и вся остальная Прибалтика — явно не готова, даже при участии дислоцированной в стране боевой группы под руководством Германии. Армия страны насчитывает 20 тысяч человек, а в состав ВВС входит всего пять самолетов, в том числе транспортные и одномоторная "Цессна".

"Единственный ответ на этот вызов — наращивание здесь контингента НАТО, — заявил замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс. — Мы знаем, как Россия одержима закрытием сухопутных коридоров".

Во ходе своего визита в Вильнюс в начале мая канцлер Германии Олаф Шольц попытался заверить принимающую сторону в приверженности Берлина делу обеспечения безопасности Прибалтики, но в итоге вызвал лишь недоумение. Шольц сообщил журналистам, что собирается сформировать надежную боевую бригаду в Литве, имея в виду несколько тысяч военных. Позже его помощники дали совершенно другие комментарии, заявив, что страна переведет туда только штаб подразделения в количестве 50 человек личного состава, а бóльшая часть войск останется в Германии.

По мере подготовки НАТО к важнейшему саммиту за последние десятилетия, каким считают его многие наблюдатели, из-за незащищенности Прибалтики от российской агрессии альянс обсуждает вопрос размещения в регионе более многочисленного контингента на постоянной или полупостоянной основе.

Возглавляемый США блок еще не принял окончательного решения, но официальные лица уже дали понять, что НАТО настроена на существенное укрепление группировок сил в странах Балтии и вдоль всей восточной границы ЕС. Можно говорить об историческом сдвиге в стратегии альянса и смещение центра его оперативной устойчивости на восток.

НАТО разместила по всему региону четыре боевые группы по тысяче человек каждая, но политические лидеры и военные стратеги стран Балтии утверждают, что для сдерживания российской агрессии этого недостаточно.

"Да, существуют так называемые силы самообороны, но в сущности все это можно назвать это откровенным самоубийством", — сказал Ильвес, занимавший пост президента Эстонии с 2006 по 2016 год.

США и Германия давно предупреждали о такой возможности, в определенной степени руководствуясь соглашением 1997 года, известным как Основополагающий акт Россия — НАТО. По нему стороны не будут создавать постоянные базы на территории новых государств-членов как в современных, так и в прогнозируемых условиях безопасности. Однако российская спецоперация на Украине убедила даже закоренелых скептиков в том, что пришло время активизировать так называемую "передовую оборону" НАТО в Восточной Европе.

"Я изменил свою точку зрения, — заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который командовал ВС США в Европе с 2014 по 2017 год. — Наши добросовестные попытки наладить контакты с Россией оказались тщетными".

Недавно для нанесения ударов по Украине российские военные использовали авиабазы и другую военную инфраструктуру на территории Белоруссии, которая находится под растущим влиянием Владимира Путина.

Ходжес сомневается, что одновременно с действиями на Украине России удастся мобилизовать силы, необходимые для нападения на Прибалтику. По его словам, НАТО важно использовать эту возможность и подготовиться к худшему, в том числе посредством усиления ПВО стран Балтии и обеспечения максимальной интеграции между их вооруженными силами и силами других стран альянса. Он выдвинул идею "постоянного ротационного присутствия" войск блока в регионе по аналогии с действиями США в Южной Корее.

Еще одним ключевым фактором в контексте обороны Прибалтики является Польша, обладающая крупнейшей в регионе армией. Есть предположение, что Путин может использовать в своих интересах исторические споры между живущими в Сувалкском коридоре поляками и литовцами по вопросу языка и прав меньшинств по обе стороны границы, как и в случае с пророссийскими настроениями Донбасса, породившими сепаратистское движение.

Пока этого не произошло. По словам генерала Раймунда Анджейчака, представителя высшего военного руководства Польши, в настоящий момент польские и литовские вооруженные силы находятся в наиболее тесном взаимодействии за всю историю двусторонних отношений.

"Мы видим, что русские делают на Украине, и поэтому не доверяем им", — заявил некогда служивший в районе Сувалки генерал, подчеркнув, что в случае российского вторжения Польша готова выполнить союзнические обязательства по отношению к Литве.

"Мы должны быть максимально готовы", — заключил он.

Статья написана при участии Юргиса Ведрикаса