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Интерфакс-АВН

Медведев заявляет о необходимости противостоять попыткам Запада переманивать российских специалистов

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Западные страны переманивают российских специалистов сферы технологической безопасности за границу, Россия должна парировать это давление, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Для нас сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере. Это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу. Ничего нового в этих враждебных мерах нет", - заявил Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

"Давно было ясно, что при первом удобном случае Запад начнет подобные рычаги давления использовать", - добавил он. Медведев подчеркнул, что Россия должна иметь надежную защиту от таких атак.

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
ИТ
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