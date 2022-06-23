Медведев призвал расширить закон о безопасности критической инфраструктуры

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сфера действия федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры должна быть расширена с учетом актуальных угроз и вызовов, а затягивать с принятием необходимых нормативных актов нельзя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Сферу действия федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры нужно будет расширить с учетом актуальных угроз и вызовов", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в этой сфере.

Медведев также заявил о недопустимости затягивания процедуры согласования и обсуждения ключевых документов, которые направлены на обеспечение цифрового суверенитета и развития критической инфраструктуры государства, отметив, что ряд нормативных актов, необходимых для исполнения соответствующего указа президента, не принят.

"Сроки некоторых поручений истекли в апреле, таких промедлений мы сейчас себе позволить не можем… Это недопустимо", - добавил он.