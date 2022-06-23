«Планов отказа от БТР-152 нет»: Вьетнам сохраняет в строю советские боевые машины

Источник изображения: topwar.ru

Руководство Вьетнама проводит глубокую модернизацию вооружённых сил, следуя при этом по собственному пути реформ. Главными целями являются переход на национальные ракетные системы, переоснащение пехоты новым стрелковым оружием (создано на базе Galil ACE) и снаряжением отечественного производства и обновление танкового парка за счёт приобретения новых Т-90 и модернизации старых образцов.

При этом совершенствование арсенала бронетехники, предназначенной для перевозки и поддержки стрелков, не стоит во главе угла. В ходе недавно проведённых учений армейские подразделения активно использовали такие советские машины как БРДМ-2 (выпускалась с 1963 года), БТР-60 (производился с 1960 года) и его не «умеющий» плавать предшественник БТР-152 (изготавливался с 1947 года).

В настоящее время, за исключением нескольких незначительных модернизаций, БРДМ-2 сохраняет ту же конфигурацию советских времён

- отмечается на ресурсе Ann Quann.

Источник изображения: topwar.ru

БРДМ-2 и БТР-60 состоят на вооружении специальных разведывательных подразделений Вьетнамской народной армии. Обе машины имеют однотипную башню БПУ-1 (по одному пулемёту КПВТ 14,5x114 мм и ПКТ 7,62x54 мм), что облегчает их обслуживание.

По поводу БТР-152 указывается, что данные машины в составе роты входят в штатное расписание большинства военных комендатур провинций.

Планов отказа от БРДМ-2, БТР-60 и БТР-152 нет

- поясняется на ресурсе.