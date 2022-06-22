Войти
Газета.ru

«Благодаря Украине русские украдут у США лучший беспилотник в мире»

427
0
0

СМИ: Пентагон боится потерять на Украине секреты тяжелого ударного дрона MQ-1C Grey Eagle

Украина пока не получит обещанные четыре тяжелых американских беспилотника MQ-1C Grey Eagle, передача которых была предварительно одобрена Белым домом, но сейчас заблокирована министерством обороны США. «Газета.Ru» вместе с военными экспертами разбиралась - чего испугались в Пентагоне.

Киевские власти запросили у Вашингтона поставки беспилотных летательных аппаратов (БЛА) MQ-1C Grey Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire еще в апреле, а в первых числах июня администрация президента США Джо Байдена приняла решение включить четыре таких беспилотника в пакет помощи для ВСУ.

При этом агентство Reuters, сообщившее об этом, уточняло, что решение это только предварительное и требуется согласие Конгресса и министерства обороны. И вот как раз Пентагон якобы передачу заблокировал, рассказали американские СМИ.

«Во-первых, потому что поставки беспилотников подпадают под американский «Режим контроля за ракетными технологиями», а это очень сложная процедура. Во-вторых, в Управлении по безопасности оборонных технологий Пентагона предположили, что MQ-1C Grey Eagle, который считается одним из лучших ударных беспилотников в армии США, может попасть в распоряжение российских специалистов, если будет подбит или просто упадет. Помимо ракет на борту таких БЛА находятся радар и оборудование для наблюдения, которое может использоваться, при попадании в руки российских военных, против самих США», - объяснил «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

MQ-1C Grey Eagle оснащен тактическим радаром AN/ZPY-1 STARlite. Этот радар создан по заказу Командования связи и электроники армии США. Он стал поступать на вооружение в 2012 году и частично до сих пор засекречен. Также в авионику БЛА входит оптико-электронная система третьего поколения AN/AAS-53, которая обеспечивает наблюдение и слежение, а также целеуказание для ракет AGM-114 Hellfire.

«Именно за эти секреты, по всей видимости, и опасаются американские военные, полагая, что Россия может получить не только доступ к технической информации аппаратуры, но и «взломает» с их помощью каналы связи, позволяющих вести разведку и управлять ракетно-бомбовым вооружением», - считает Белоусов.

Агентство Reuters также отмечает, что технологии Grey Eagle могут «копироваться с целью подделки, а также частичного заимствования отдельных узлов и конструкций».

Такие опасения понятны с учетом того, что, например, беспилотный воздушный флот Ирана был создан за последние 10-15 лет на основе именно копирования американских БЛА, которые падали на иранской территории. Так, ударные беспилотники Shahed-129 внешне очень похожи на американские MQ-1 Predator. Скопировал Тегеран также американские беспилотники Insiti ScanEagle и RQ-170 Sentinel.

«Все эти заявления со стороны США о том, что благодаря Украине русские украдут у США технологии лучших беспилотников в мире, потом скопируют их - это фейк для внутреннего пользования, - рассказал «Газете.Ru» главный редактор издания "Авиа.Ru" Роман Гусаров. - Мол, в России ничего толкового не производится и там только ищут повод, чтобы заполучить западные технологии и не нужно им давать такой шанс. На самом деле присутствует такой фактор, что американцы боятся провала своей современной техники в реальных боевых действиях. Одно дело на международных выставках свой товар расхваливать или пустить его против талибов (организация запрещена в России) с «калашниковыми» и РПГ из прошлого века, а другое дело - пустить беспилотники под поражение российских ПВО и средств РЭБ. Поэтому Украине направляют только устаревшее и легкое вооружение».

Гусаров подчеркнул, что если американский беспилотник упадет в более-менее целом виде, то ценность будет заключаться в изучении его характеристик, в первую очередь системы распознания «свой-чужой», которая является важнейшей информацией для любой армии.

«Вот это самое главное и, вероятно, причина опасений. А о подделке речь точно не пойдет. У Минобороны России есть свои стандарты. Никакой нужды в американских технологиях такого рода у нас нет. Необходимости нет в подобном импортозамещении, копировании, дублировании и других действиях из этого ряда», - считает Гусаров.


Виктор Сокрко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
RQ-170
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.04.2020
Сможет ли охотиться «Охотник»?
28.02.2020
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника
13.08.2019
Беспилотник "Охотник": кто его критикует и какие задачи перед ним ставят
01.07.2019
"Глобал Хок" вне конкуренции
25.02.2019
Российская "Автобаза" приземлила американский "Жнец"
22.03.2017
Американский "рой дронов" уничтожит невидимая российская "мухобойка"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 09:35
  • 27967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.06 09:26
  • 1
В России сравнили характеристики Ту-214 и Boeing
  • 22.06 09:25
  • 2
В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929
  • 22.06 09:21
  • 4
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 22.06 04:56
  • 155
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с РФ
  • 22.06 03:07
  • 223
Космонавтика Илона Маска
  • 22.06 02:27
  • 60
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.06 20:45
  • 27
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 21.06 18:26
  • 31
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 21.06 18:13
  • 14
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 21.06 16:20
  • 0
Реализация программы капитального ремонта на обслуживаемых объектах ФГУБ «ЦЖКУ» Минобороны России
  • 21.06 15:22
  • 1
Celera 500L — самый эффективный пассажирский самолет в мире
  • 21.06 15:03
  • 2
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 14:57
  • 1
«Многие самолеты не могут подняться в воздух»: Счетная палата США опубликовала отчет о состоянии авиации ВВС и ВМС
  • 21.06 14:52
  • 1
"Безопасный город" на границе с Украиной. Что это такое?