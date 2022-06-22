В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929

АО «АэроКомпозит-Ульяновск» разместило очередной тендер на выполнение работ по изготовлению и поставке металлических деталей и сборочных единиц прототипа кессона крыла широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929. Соответствующий лот размещён на Официальной электронной торговой площадке ГК Ростех.

Как сказано в техническом задании, конструкторская и технологическая документация, а также технические условия будут направлены исполнителю по запросу после заключения соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. В перечень деталей, которые должен изготовить исполнитель, входят фитинги, кронштейны и уголки. Начальная стоимость работ составляет 23 689 412 рублей.

ШФДМС CR929 разрабатывается совместным российско-китайским предприятием CRAIC, в который входят с российской стороны Объединённая авиастроительная корпорация, с китайской COMAC. Как рассказал в ноябре 2020 года первый заместитель генерального директора корпорации «Иркут» Анатолий Гайданский, в двух основных проектах «АэроКомпозит» загружен практически на 100%.

«Это изготовление крыла и центроплана для самолёта МС-21, это текущий операционный проект, запущено серийное производство. Второй – создание крыла для российско-китайского самолёта CR929. Изготавливаются прототипы и идёт отработка технологических процессов», – сообщил Анатолий Гайданский.

В 2018 году главный конструктор лайнера с российской стороны Максим Литвинов в интервью журналу «Взлёт» рассказывал, что производственное предприятие для изготовления композитного крыла самолёта CR929 может быть построено в Приморском крае недалеко от Владивостока. По его мнению, для изготовления крыла необходимо использовать мощности АО «Аэрокомпозит», которое уже выпускает в Ульяновске композитное крыло для самолёта МС-21. Однако, учитывая, что размер крыла CR929 существенно больше, и планируются значительные объёмы его серийного выпуска, разработчики считают целесообразным развернуть новое производство.

«Крыло - очень большое, в грузовой кабине Ан-124 оно практически не помещается, и доставку самолётом мы, скорее всего, осуществлять не сможем. Разработка российского аналога "Белуги", с учётом огромных затрат и ограниченного спроса, представляется маловероятным. Поэтому в настоящее время рассматриваются варианты: либо доставка отдельными компонентами на сборку в Шанхай, либо постройка нового завода поближе к воде и доставка готовых крыльев морем», – сказал тогда Литвинов.