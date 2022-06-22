Войти
Авиация России

В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929

508
2
0
Аэродинамическая модель крыла с сайберлетами ШФДМС CR929 в АДТ Т-128
Аэродинамическая модель крыла с сайберлетами ШФДМС CR929 в АДТ Т-128.
Источник изображения: ЦАГИ

АО «АэроКомпозит-Ульяновск» разместило очередной тендер на выполнение работ по изготовлению и поставке металлических деталей и сборочных единиц прототипа кессона крыла широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929. Соответствующий лот размещён на Официальной электронной торговой площадке ГК Ростех.

Как сказано в техническом задании, конструкторская и технологическая документация, а также технические условия будут направлены исполнителю по запросу после заключения соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. В перечень деталей, которые должен изготовить исполнитель, входят фитинги, кронштейны и уголки. Начальная стоимость работ составляет 23 689 412 рублей.

ШФДМС CR929 разрабатывается совместным российско-китайским предприятием CRAIC, в который входят с российской стороны Объединённая авиастроительная корпорация, с китайской COMAC. Как рассказал в ноябре 2020 года первый заместитель генерального директора корпорации «Иркут» Анатолий Гайданский, в двух основных проектах «АэроКомпозит» загружен практически на 100%.

«Это изготовление крыла и центроплана для самолёта МС-21, это текущий операционный проект, запущено серийное производство. Второй – создание крыла для российско-китайского самолёта CR929. Изготавливаются прототипы и идёт отработка технологических процессов», – сообщил Анатолий Гайданский.

В 2018 году главный конструктор лайнера с российской стороны Максим Литвинов в интервью журналу «Взлёт» рассказывал, что производственное предприятие для изготовления композитного крыла самолёта CR929 может быть построено в Приморском крае недалеко от Владивостока. По его мнению, для изготовления крыла необходимо использовать мощности АО «Аэрокомпозит», которое уже выпускает в Ульяновске композитное крыло для самолёта МС-21. Однако, учитывая, что размер крыла CR929 существенно больше, и планируются значительные объёмы его серийного выпуска, разработчики считают целесообразным развернуть новое производство.

«Крыло - очень большое, в грузовой кабине Ан-124 оно практически не помещается, и доставку самолётом мы, скорее всего, осуществлять не сможем. Разработка российского аналога "Белуги", с учётом огромных затрат и ограниченного спроса, представляется маловероятным. Поэтому в настоящее время рассматриваются варианты: либо доставка отдельными компонентами на сборку в Шанхай, либо постройка нового завода поближе к воде и доставка готовых крыльев морем», – сказал тогда Литвинов.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
Продукция
Ан-124
Компании
COMAC
Аэрокомпозит ЗАО
Ростех
Проекты
2020-й год
CR929
МС-21
Похожие новости
06.11.2019
Как "Мотор Сич" стал ареной большого геоэкономического передела
06.09.2019
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
17.12.2018
Максим Литвинов: «CR929 – проект амбициозный, но думаю, что мы справимся»
14.11.2017
В ожидании "гражданки"
30.08.2012
"В авиации быстрых побед не бывает"
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
2 комментария
№1
22.06.2022 02:43






До 1994 г возили так в Гостомель.
0
Сообщить
№2
Удалено / Спам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 09:35
  • 27967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.06 09:26
  • 1
В России сравнили характеристики Ту-214 и Boeing
  • 22.06 09:25
  • 2
В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929
  • 22.06 09:21
  • 4
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 22.06 04:56
  • 155
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с РФ
  • 22.06 03:07
  • 223
Космонавтика Илона Маска
  • 22.06 02:27
  • 60
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.06 20:45
  • 27
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 21.06 18:26
  • 31
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 21.06 18:13
  • 14
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 21.06 16:20
  • 0
Реализация программы капитального ремонта на обслуживаемых объектах ФГУБ «ЦЖКУ» Минобороны России
  • 21.06 15:22
  • 1
Celera 500L — самый эффективный пассажирский самолет в мире
  • 21.06 15:03
  • 2
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 14:57
  • 1
«Многие самолеты не могут подняться в воздух»: Счетная палата США опубликовала отчет о состоянии авиации ВВС и ВМС
  • 21.06 14:52
  • 1
"Безопасный город" на границе с Украиной. Что это такое?