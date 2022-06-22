МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво, а также выразил уверенность, что они будут действовать системно и поступательно.

"Призываю вас действовать аккуратно, вдумчиво, постепенно осваиваясь с реалиями по месту службы. Не забывайте, что эффективное применение полученных во время учебы теоретических знаний возможно только по мере приобретения практического опыта", - сказал он, обращаясь к выпускникам.

Глава государства добавил, что развитие России, безопасность наших граждан прямо зависит от эффективной работы правоохранительной системы и специальных служб, надежной работы корпуса спасателей.

"Уверен, что будете действовать системно и наступательно, служить для коллег и подчиненных образцом порядочности и профессионализма", - добавил Путин.