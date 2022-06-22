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ВС РФ ракетами «Оникс» уничтожили ангары с «Байрактарами» под Одессой

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ в ответ на диверсии Киева уничтожили ракетами «Оникс» ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Байрактар-ТБ2» на аэродроме под Одессой. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Кроме того, авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузла Одесской области», — сообщил он.

Помимо этого, ракетами воздушного базирования были уничтожены четыре склада с боеприпасами в районах Мирная долина, Лоскутовка, Подлесное Луганской Народной Республики (ЛНР), а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики (ДНР).

Днем ранее Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар крылатой ракетой комплекса «Бастион» по аэродрому под Одессой. В результате удара ракетой «Оникс» была уничтожена станция управления БПЛА «Байрактар ТБ2» и два БПЛА этого комплекса. Кроме того, в районе населенного пункта Подгорное были уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.

9 июня российские военные уничтожили украинский беспилотник «Фурия» с помощью зенитно-ракетного комплекса ПВО «Стрела-10». Украинский БПЛА удалось сбить при выполнении марша подразделений воздушно-десантных войск.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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