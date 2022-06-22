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РИА Новости

МО РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ взять остров Змеиный

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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 21 июня/ Радио Sputnik. Украинские войска 20 июня совершили неудачную попытку овладеть островом Змеиный, нанося ракетные и артиллерийские удары по нему, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.

"Двадцатого июня около пяти часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", – заявил Конашенков.

Генерал-майор добавил, что украинские войска задействовали более 15 ударных и разведывательных беспилотников. Их наведение осуществлялось двумя БПЛА Bayraktar TB2.

"Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США Global Hawk RQ-4", – отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что буровые платформы "Черноморнефтегаза", по которым ВСУ ранее нанесли удар, расположены в районе острова Змеиный.

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Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
БПЛА
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