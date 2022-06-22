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РИА Новости

Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия проходит через очередную череду испытаний, ограничения есть, но они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. Все мы знаем, как внимательно весь мир, наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены", - сказал он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле.

"В истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать. Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, всегда", - добавил российский президент.

Он отметил, что так, чтобы кого-то "просто привели к искомому результату под ручки, так практически никогда не бывает".

"А если кого-то под ручки привели, то, как правило, человек не может эффективно распорядиться тем, что ему досталось, упало с неба. Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий", - добавил глава государства.

"Наши армия и флот в соответствии требованиями сегодняшнего дня совершенствуется во всех важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее", - заявил Путин.

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