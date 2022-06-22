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РИА Новости

В России наиболее эффективная вооруженная составляющая в мире, заявил Путин

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: http://stat.mil.ru

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В России более эффективная вооруженная составляющая, чем где-то еще в мире, но требования сегодняшнего дня подсказывают, какие изменения нужны, заявил президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высших военных учебных заведений.

Ранее во вторник глава государства выступил перед выпускниками в Кремле. Позже он сфотографировался с ними и неформально пообщался.

"Мы всегда идем через какие-то тернии к нашим звездам, звездам Героя… или просто к нашей мечте. Без испытаний, без трудностей не бывает результата. Но эти испытания и трудности, если грамотно к ним подходить, это то, что совершенствует нас самих, как в гражданской, так и в военной сфере", - отметил он.

Путин также дал оценку вооружению. "Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, чего мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что – другого качества. И это тот процесс, который приведет к совершенствованию нашей военной составляющей. У меня в этом нет никаких сомнений", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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